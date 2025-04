Infortunio e rientro nel 2026, ora è certo: il Milan perde il big

Il Milan si prepara in vista del prossimo mercato. Un top player verso l’addio: lo vuole un club straniero per ovviare ad un grave infortunio.

L’ennesima occasione sfumata per rientrare nella corsa riguardante un posto in Champions League. Sono ore di riflessione per il Milan, dopo il pareggio casalingo maturato contro la Fiorentina. I rossoneri, nell’occasione, si sono resi protagonisti di una prova scialba, che ha spinto la dirigenza ad intensificare la progettazione del nuovo progetto rossonero in cantiere. Il restyling prevede diversi colpi in entrata e, al tempo stesso, la cessione di alcuni top player ritenuti dal management a fine ciclo e non più imprescindibili.

A viaggiare verso l’addio è soprattutto Theo Hernandez, protagonista di un’annata deludente costellata da tanti errori che, in maniera inevitabile, gli hanno fatto perdere lo status di intoccabile. Il suo contratto scade il 30 giugno 2026 ed il rinnovo non rientra più nei piani di Zlatan Ibrahimovic e del direttore tecnico Geoffrey Moncada, messisi alla ricerca di un acquirente. La ricerca, scattata da ormai diversi giorni, ha prodotto i risultati sperati. A rispondere è stato infatti il Bayern Monaco, ritrovatosi costretto a fare a meno di Alphonso Davies per almeno un anno.

Il 24enne, come noto, si è fatto male durante la gara Canada-Stati Uniti rimediando la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio. Il terzino sinistro si è operato e, nei prossimi 6 mesi, dovrà rimanere ai box per svolgere la terapia riabilitativa. Il ritorno in gruppo, poi, avverrà in maniera graduale così da evitare pericolose ricadute: difficile, quindi, rivedere il cursore in campo prima del 2026. Una tegola per i bavaresi che, di conseguenza, hanno cominciato ad attivarsi al fine di individuare un adeguato sostituto da consegnare a Vincent Kompany.

Mercato Milan, l’infortunio cambia tutto: l’addio ora è certo

La scelta, alla fine, è ricaduta proprio su Theo Hernandez già seguito con particolare interesse in passato. I precedenti assalti sono andati a vuoto, a causa del “no” espresso dal Milan e della volontà del francese di rimanere in città. Adesso, invece, il contesto è talmente cambiato da rendere quanto mai possibile la separazione al termine dell’attuale annata. I contatti sono destinati ad intensificarsi presto, con i rossoneri intenzionati ad incamerare almeno 40 milioni attraverso la partenza del classe 1997.

Già trovato, intanto, l’erede designato: si tratta di Maxim De Cuyper, di proprietà del Burges che lo valuta tra i 20 e i 25 milioni. Si vedrà. Work in progress.