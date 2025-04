Milan-Inter, affare pazzesco: si chiude a 30 milioni

L’affare da 30 milioni di euro coinvolge sia il Milan che l’Inter: la trattativa è in via di definizione, si può chiudere a breve.

Milan e Inter non si stanno sfidando solo sul campo. In città c’è grande attesa per il 23 aprile, ovvero il giorno del derby di ritorno di Coppa Italia dopo l’1-1 dell’andata (al vantaggio siglato da Abraham ha risposto Calhanoglu): chi riuscirà a spuntarla tra Simone Inzaghi e Sergio Conceicao potrà approdare alla finalissima di Roma, dove affronterà la vincente dell’altra semifinale tra Empoli e Bologna (rossoblu nettamente favoriti dopo il 3-0 dell’andata in Toscana).

Tuttavia, come accennato, Milan e Inter sono pronte a darsi battaglia anche sul mercato. Sia i rossoneri che i nerazzurri sono alla ricerca di almeno un difensore di spessore, possibilmente giovane ma già con una certa esperienza alle spalle in uno dei 5 principali campionati europei. Entrambe le società hanno messo gli occhi su un profilo seguito anche da molti altri club. Stiamo parlando di Jakub Kiwior, difensore polacco dell’Arsenal che conosce molto bene la Serie A: dall’estate 2021 al gennaio 2023 ha infatti indossato la maglia dello Spezia collezionando 43 presenze con i liguri.

Poco più di due anni fa i Gunners avevano sborsato 25 milioni di euro più bonus per portarlo all’Emirates. Tuttavia, dopo il buon impatto avuto all’inizio della sua avventura a Londra, in questa stagione l’ex Spezia ha trovato sempre meno spazio nell’undici titolare di Arteta: solo 19 presenze complessive di cui appena 10 da titolare.

Milan-Inter, affare pazzesco: offerta da 30 milioni

Secondo quanto riportato dal sito Caught Offside l’Arsenal è disposto a cedere il classe 2000 per circa 25-30 milioni di euro. I Gunners hanno infatti bisogno di vendere alcuni giocatori che non fanno più parte dei piani per incassare il denaro necessario da reinvestire poi sul mercato.

Il 25enne, come accennato, è molto seguito da Inter e Milan, che ne apprezzano le qualità tecniche e anche la capacità di rendere al meglio sia come terzino che nel ruolo di difensore centrale. Tuttavia le milanesi devono fare i conti con una concorrenza fitta e agguerrita. Kiwior ha infatti attirato l’attenzione di molti altri club, tra cui Siviglia, Villareal, Juventus, Napoli, Atalanta, Fiorentina e Bologna.

Sempre stando a quanto affermato da Caught Offside il difensore polacco ha già fatto sapere al suo entourage di essere disponibile ad ascoltare offerte dalla Premier League, dalla Serie A e dalla Liga. L’obiettivo del giocatore è quello di unirsi a una squadra che possa fornirgli più minutaggio, così da proseguire il suo percorso di crescita che all’Arsenal pare essersi fermato.