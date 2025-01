Il bomber è ko, il Milan si dispera: salta l’affare

L’infortunio cambia il mercato: il club ora prepara l’assalto ad un obiettivo del Milan. Tifosi spiazzati, ecco cosa sta succedendo

Il Milan vuole mandare un chiaro segnale a tutto il campionato: dopo il cambio di guida tecnica e la vittoria della Supercoppa Italiana, ora Ibrahimovic sta provando a fare una importante operazione di calciomercato. L’idea, stavolta, a differenza di quanto accaduto in estate, è di collaborare a stretto contatto con l’allenatore, Sergio Conceicao: a breve ci sarà un summit fra le parti per capire cosa serve, chi può arrivare e chi può andare.

I rossoneri avrebbero bisogno di almeno un acquisto per reparto: un centrocampista potrebbe servire nonostante il rientro di Bennacer e la possibile rivalutazione di Loftus–Cheek, più adatto al sistema di gioco del nuovo allenatore rispetto a Fonseca. Si cerca quindi il profilo giusto ma al momento non sembra essere una priorità. Così come non lo è la difesa: per adesso Tomori resta, è stato titolare sia con la Juve che con l’Inter e la sensazione è che il tecnico possa opporsi alla sua cessione. E se non va via lui, non c’è spazio per un nuovo ingresso. Tutto dipende dalle offerte, si sa. Il nome più caldo al momento riguarda l’attacco: Marcus Rashford potrebbe essere il colpo ad effetto di questa sessione di gennaio.

L’infortunio cambia il mercato: Milan, obiettivo a rischio

Il suo fratello agente è a Milano in queste ore: dovrebbe incontrare il Milan per capire quali sono i margini di intervento. I rossoneri sono interessati al giocatore, che ha anche le caratteristiche giuste (esterno che può fare anche la punta), ma c’è da capire come risolvere la questione stipendio, altissimo: il Manchester United potrebbe contribuire al pagamento, ma questo lo capiremo solo più avanti.

Non è una trattativa semplice, insomma, anche perché Rashford è stato offerto anche ad altre squadre fra cui la Juventus e il Borussia Dortmund. E attenzione però ad un altro inserimento forte, cioè quello del Galatasaray. La squadra turca ha perso Mauro Icardi per infortuni per un lungo tempo e l’inglese potrebbe essere il sostituto. Questo potrebbe un po’ complicare i piani dei rossoneri, che stanno riflettendo con grande calma sul da farsi. Sarebbe un grande peccato farsi sfuggire un’opportunità di mercato di questa portata: Rashford, che ha avuto tanti alti e bassi in Inghilterra, è un giocatore di grande spessore e se ‘è la possibilità di prenderlo non bisognerebbe nemmeno pensarci. Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni: lo United aspetta perché vuole risolvere la questione il prima possibile.