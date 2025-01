Ricci in cima alla lista: Milan, a centrocampo il colpo è doppio

Il Milan potrebbe mettere a segno due colpi a centrocampo. Il punto della situazione in casa rossonera, con Samuele Ricci in cima alla lista

E’ notizia di ieri sera il blitz per Belahyane del Verona. Un nome non nuovo per i lettori di MilanLive.it. Il centrocampista può lasciare il gialloblu per una cifra vicina ai 12 milioni di euro.

Un prezzo non certo alto che ha portato diversi club ad interessarsi a lui. Dall’Inter alla Lazio, passando per il Marsiglia e alcune squadre inglesi. Il classe 2004 piace davvero a tanti, ma ieri il Milan non ha portato a termine alcun affondo, ma ha ribadito l’interesse per il giocatore. Belahyane è uno dei nomi che da tempo è sul taccuino di Geoffrey Moncada e della dirigenza, ma in cima alla lista continua ad esserci Samuele Ricci, nonostante le difficoltà, nonostante l’altissimo prezzo. Il Torino è una bottega cara, ma il Milan è intenzionato a provarci, chiaramente più per l’estate che per gennaio. Servono sui 30 milioni di euro: il Diavolo, però, potrebbe trovare i giusti incastri con l’inserimento di qualche pedina che piace ai granata.

Tra i centrocampisti che interessano parecchio al Milan c’è poi anche Bondo del Monza, altro giovane che può arrivare subito, senza andare ad occupare alcuno slot stranieri. Sulla lista mettiamo anche i nomi di Chukwuemeka, mai tramontato, e di Frendrup. Nel 2025, dunque, potrebbero essere anche due i colpi a centrocampo.

Calciomercato Milan, Fofana e Reijnders certi: ecco chi può fare le valigie

Serve, però, pazienza e capire come muoversi. D’altronde, oggi, sia Tommaso Pobega che Yacine Adli non sono certi di essere riscattati rispettivamente dal Bologna e dalla Fiorentina. Va detto, inoltre, che ci sono almeno un paio di centrocampisti, oggi in rossa, che possono fare le valigie.

Le attenzioni sono puntate su Ismael Bennacer e Ruben Loftus-Cheek. Si giocheranno il Milan nei prossimi mesi, sapendo che se dovessero fallire, verrebbero messi sul mercato. Oggi sicuri del posto sono chiaramente Youssouf Fofana e Tijjani Reijnders, che sono ritenuti insostituibili anche da Sergio Conceicao. Pure Yunus Musah, però, è sempre più centrale nel progetto rossonero. L’ex Porto, come Paulo Fonseca, lo considera un equilibratore importante, un jolly che può fare la mezzala, ma anche l’esterno oltre che il mediano. Una pedina da tenersi stretta, considerando anche la giovanissima età.