Svolta storica in casa Milan: cambio confermato e ufficiale

Milan-Cagliari conferma e ufficializza un importante cambio in casa rossonera: adesso non ci sono più dubbi, è una scelta storica

Il Milan scenderà in campo fra pochi minuti per affrontare il Cagliari in campionato. La vittoria della Supercoppa Italiana deve essere dimenticata: è stata una grande gioia, ma adesso bisogna guardare avanti e all’obiettivo Champions. Sergio Conceicao è stato piuttosto chiaro ieri in conferenza stampa: al Milan non si può avere la pancia piena per una Supercoppa, è arrivato il momento di pensare a recuperare punti in classifica per tornare più in alto possibile

Poco fa sono state diramate le formazioni ufficiali: confermate le anticipazioni della vigilia, con Musah a centrocampo insieme a Fofana e a Reijnders. Sulla carta è un 4-2-3-1, ma è probabile che con la palla diventerà un 4-3-3. Torna dal primo minuto Rafael Leao dopo l’infortunio nel tridente insieme a Pulisic e a Morata. Confermato Tomori al centro della difesa con Thiaw: un messaggio molto chiaro alla società in tema mercato. Ma dalla distinta della formazione ufficiale possiamo notare un’altra importante (e, per certi versi, storica) notizia.

Il Milan ha un nuovo capitano, adesso è ufficiale

In difesa è tornato titolare Davide Calabria perché Emerson Royal è squalificato. Il terzino rossonero però non è il capitano ma soltanto il vice, come si può notare dalla distinta. Scenderà in campo con la fascia ancora una volta Mike Maignan, proprio come accaduto in Supercoppa sia contro la Juventus che contro l’Inter. Una conferma ufficiale quindi che le gerarchie della squadra sono cambiate.

Il nuovo capitano del Milan è Maignan, con Calabria che diventa soltanto il vice. In merito, Conceicao ieri in conferenza stampa aveva parlato così: “Tutti i giocatori devono assumersi le proprie responsabilità, il massimo leader sono io. Non mi vedrete creare polemiche sul capitano o non capitano“. Intanto il cambio di fascia si è verificato dal suo arrivo in poi, segnale abbastanza chiaro che anche l’allenatore, nonostante quelle parole, abbia inciso su questa importante decisione.

Ed è anche un ulteriore segnale che il rapporto con Calabria è ormai arrivato alla fine. A giugno scadrà il suo contratto e, come vi ripetiamo da mesi, non c’è nemmeno una trattativa per il rinnovo. Il terzino quindi andrà via: dopo aver perso il posto da titolare in favore di Emerson Royal, ora ha perso anche la fascia. A giugno sarà addio dopo una lunghissima storia d’amore considerando che veste il rossonero da quando aveva 11 anni.

⚠️ XI Milan vs Cagliari Maignan; Calabria, Tomori, Thiaw, Theo Hernandez; Fofana, Musah; Pulisic, Reijnders, Leao; Morata. Maignan confermato capitano, Calabria vice. #MilanCagliari — Pasquale La Ragione (@pasqlaragione) January 11, 2025

Dove giocherà il prossimo anno? Il Galatasaray ci aveva provato la scorsa estate, negli ultimi mesi ci sono stati dei contatti con Como, Monza e addirittura Juventus. Le opzioni per lui non mancheranno: è probabile che alla fine resterà in Italia, ma dipende tutto dalle offerte e dalle opportunità. Potrebbe anche prendere in considerazione l’idea di andare all’estero se dovesse arrivare una proposta allettante. In estate aveva detto no al Galatasaray.