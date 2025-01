Ancelotti lo manda il Milan: il colpaccio arriva gratis

Il tecnico del Real Madrid pronto ad aiutare i rossoneri: colpo da urlo, il Milan lo prende gratis durante il mercato estivo

Sembrava ormai superato il momento buio, dopo la convincente vittoria in Supercoppa italiana contro l’Inter. Ed invece il Milan torna a rallentare la sua corsa in campionato con uno scialbo ed inatteso 1-1 a San Siro contro il Cagliari. Un pari che ha lasciato tanta delusione.

La sfida al Como, domani, sarà l’occasione giusta per voltare pagina e tornare ai tre punti, in attesa poi di affrontare la Juventus in una sfida delicatissima per le zone alte della classifica. Parallelamente in casa rossonera si studiano i prossimi colpi, le idee che il calciomercato tra gennaio e giugno avrà da offrire. In tal senso, da qui a fine mese, qualcosa potrebbe accadere. La pista Marcus Rashford rimane calda, un’intrigante possibilità tutt’altro che semplice da mettere nero su bianco. L’inglese, in uscita dal Manchester United, sarebbe un rinforzo da urlo per l’attacco di Conceicao.

Parallelamente la dirigenza di Via Aldo Rossi sta sondando il terreno per alcune possibilità riguardanti, anche, centrocampo e difesa. Conceicao ha dichiarato apertamente di doversi adattare alla rosa a disposizione, dopo il pari con i sardi. Ma intanto Ibrahimovic e Moncada potrebbero guardare in casa Real Madrid. L’assist al bacio, stavolta per il mese di giugno, arriverebbe dal grande ex Carlo Ancelotti. Il tecnico emiliano, che non ha mai nascosto il suo forte legame coi rossoneri, potrebbe risultare decisivo.

Dal Real al Milan: firma a parametro zero

Non è un mistero né una novità che il Milan possa tornare attingere dal Real Madrid per rinforzarsi. Theo Hernandez e Brahim Diaz sono stati solo alcuni dei nomi che da Madrid hanno preso il volo verso il capoluogo meneghino.

Adesso la storia potrebbe ripetersi con Lucas Vazquez, laterale spagnolo in scadenza con le ‘Merengues’ il prossimo 30 giugno. 33 anni, cresciuto nella Cantera madridista, sarebbe un innesto preziosissimo per la corsia destra di difesa per la quale la dirigenza sta già preparando una rivoluzione. Via Calabria a parametro zero a fine stagione, in dubbio la presenza di Emerson Royal che anche con Conceicao ha mostrato limiti importanti. Vazquez, da svincolato, sarebbe un vero colpaccio.

Giocatore duttile, di grandissimo carisma ed esperienza, farebbe certamente al caso dell’allenatore portoghese. Ancelotti non ha intenzione di spingere per il rinnovo di Vazquez e, a questo punto, potrebbe agevolare un suo passaggio a Milanello. Ad oggi il classe ’91 ha collezionato 24 presenze complessive tra campionato e coppe, con 2 gol e 3 assist vincenti all’attivo.