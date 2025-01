Juventus, nuovo sguardo in casa Milan: pronto un ritorno di fiamma

Il club bianconero è interessato a un giocatore della squadra di Conceicao: possibile un tentativo di acquisto nei prossimi giorni.

Questa sessione invernale del calciomercato potrebbe essere molto interessante. Ci sono più squadre importanti che stanno pianificando di rafforzarsi e che si stanno muovendo per arrivare quanto prima agli obiettivi primari.

Com’è noto, anche il Milan sta lavorando per migliorare l’organico affidato a Sergio Conceicao, bisognoso di due-tre innesti per cercare di raggiungere la zona Champions League e risollevare una stagione con troppi alti e bassi. Per acquistare serve anche vendere e non mancano de calciatori rossoneri nel mirino di società prestigiose.

Calciomercato Milan, nuovo assalto della Juventus?

La Juventus sta guardando anche in casa Milan per rinforzare la squadra di Thiago Motta, che a sua volta non sta pienamente convincendo in questa stagione. L’allenatore italo-brasiliano ha già ricevuto un giocatore da Milano durante lo scorso mercato estivo, ovvero Pierre Kalulu, e non gli dispiacerebbe se ne dovesse arrivare un altro.

Il giornalista Gianluca Di Marzio a Sky Sport ha spiegato che la Juventus è pronta a tornare su Fikayo Tomori nel caso in cui la trattativa con il Barcellona per Ronald Araujo non dovesse andare a buon fine. Già qualche settimana fa si era parlato dell’interesse bianconero per il difensore inglese, che in quel momento era una riserva e sembrava tentato dalla possibilità di rilanciarsi altrove.

L’arrivo di Sergio Conceicao al posto di Paulo Fonseca ha cambiato lo status di Tomori, tornato titolare e quindi apparentemente fuori dal mercato. In questo momento ci sembra abbastanza difficile che il Milan possa decidere di vendere l’ex Chelsea, servirebbe un’offerta particolarmente alta per mutare lo scenario. La Juventus sembra più interessata a fare operazioni in prestito con diritto di riscatto, quindi è complicato immaginare che si possa riaprire un discorso inerente il trasferimento dell’inglese a Torino.

Il club rossonero valuta Tomori circa 30 milioni di euro, la Juve non presenterà una proposta di questo tipo. Più facile che arrivi dall’estero qualche offerta per un acquisto a titolo definitivo. In Premier League un difensore come lui potrebbe interessare, però l’arrivo di Conceicao ha ridato al giocatore la fiducia necessaria e probabilmente vestirà la maglia del Milan fino al termine della stagione.