Addio Milan ma Conceiçao alza il muro: salta tutto

Arriva il no di Sergio Conceicao ad una possibile cessione del Milan con il tecnico portoghese ancora intenzionato a puntare su un determinato calciatore.

Sono giorni bollenti per quello che riguarda il calciomercato con diversi giocatori che sono al centro di trattative per cambiare maglia in vista della seconda parte di stagione.

In casa Milan si sta lavorando sia a movimenti in entrata che ad alcuni in uscita per andare a sistemare un organico che nella prima parte di stagione ha mostrato più di qualche lacuna. I nomi che stanno facendo sognare i tifosi rossoneri sono quelli di Marcus Rashford e Kyle Walker con il club che potrà però tesserare solamente un inglese durante questa sessione di mercato. Nel frattempo si pensa anche alle possibili cessioni con Sergio Conceicao che in queste ultime ore ha detto no alla partenza di un difensore sul quale ha intenzione di puntare per la seconda parte di stagione.

Calciomercato, Conceicao ha detto no: niente addio al Milan

Secondo quanto affermato da Caughtoffside.com, il Milan avrebbe respinto l’offerta del West Ham per Fikayo Tomori con Sergio Conceicao deciso a trattenere il centrale inglese almeno fino al termine della stagione in corso.

Oltre agli Hammers, ci sono altri club come Tottenham, Aston Villa e Newcastle che si sarebbero fatti avanti per il difensore del Milan senza dimenticare che la Juventus sembra essere arrivata a mettere sul piatto una proposta da circa 25 milioni di euro per l’ex Chelsea. Tutte proposte che però sono state rimandate al mittente per espressa volontà del nuovo allenatore rossonero, deciso a fare di Tomori un perno della sua squadra per i restanti mesi della stagione.

Al momento quindi appare bloccata la cessione dell’inglese che avrebbe potuto finanziare altri colpi in entrata ma, a meno di offerte irrinunciabili, non ci sarà la separazione tra le parti durante le prossime due settimane. Da capire invece quello che sarà il destino di Pavlovic, arrivato in estate come grande acquisto per la difesa, ma finito nel dimenticatoio nel giro di pochi mesi.

Se dovesse diventare impossibile arrivare a Rashford, è molto probabile che il Milan decida di puntare su Walker per sistemare la difesa con il classe 1990 che potrebbe andare ad agire come difensore centrale oltre che come terzino destro dando quell’iniezione di esperienza internazionale in più ad una rosa che in più di un’occasione ha mostrato difficoltà nella gestione delle partite.