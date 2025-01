Favola senza lieto fine per il Milan: è saltato tutto

Non è mai stata una reale possibilità di mercato: smentita netta sulle ultime indiscrezioni, il Milan non lo sta trattando

Siamo ad un punto cruciale del calciomercato di gennaio. Il Milan al momento non ha ancora fatto operazioni: l’idea Rashford sembra destinata a rimanere tale, mentre si sta concretizzando l’interesse per Kyle Walker, che potrebbe liberarsi dal Manchester City a parametro zero nei prossimi giorni. Ci sarebbe già una importante offerta contrattuale dei rossoneri, ma il tempo scorre e bisogna fare in fretta. Un acquisto sicuramente approvato, ma da solo non basta.

Al Milan serve, e di certo non da oggi, un nuovo centrocampista. Si sa da mesi che la squadra aveva bisogno di un altro elemento in quel reparto ma a quanto pare non era così scontato per la dirigenza. Invece, siamo in un momento chiave della stagione con una metà campo in difficoltà per l’infortunio di Loftus-Cheek, i problemi soliti di condizione di Bennacer e i segnali di cedimento di Reijnders e Fofana. Nelle ultime ore si è parlato di una clamorosa ipotesi di mercato, subito smentita.

Smentita secca: il Milan non lo sta trattando

Stando alle indiscrezioni riportate da El Nacional, il Milan avrebbe fatto un pensiero a Frenkie de Jong, che al Barcellona non sta trovando molto spazio. Niente di vero, purtroppo: non c’è nessuna possibilità che i rossoneri prendano l’olandese. Che, come sempre, non rientra nei parametri di RedBird per costi e per ingaggio. La proprietà milanista punta a ben altri calciatori, con costi decisamente più bassi.

De Jong sarebbe stato un colpo intelligente e di grande livello per il Milan, che avrebbe proprio bisogno di giocatori che alzano l’asticella. Purtroppo però l’attuale Milan non può nemmeno sognare determinati calciatori. Le opzioni più probabili sono invece quelle che arrivano dalla Serie A: obiettivi come Bondo del Monza, Belahyane del Verona e Frendrup del Genoa sono le uniche piste possibili, il problema è che ad oggi nessuno de tre sembra vicino.

Come sempre non possiamo escludere opzioni a sorpresa per questo mercato in ogni ruolo. Una cosa è certa: il Milan qualcosa deve fare, e un centrocampista, prima o poi, arriverà. L’assenza di Loftus-Cheek sembra piuttosto lunga in attesa di ulteriori esami sull’infortunio (una ricaduta del precedente), mentre Reijnders e Fofana avrebbero bisogno di un po’ di riposo (anche a Como hanno confermato di essere in un momento fisico complicato). I tifosi e probabilmente anche Conceicao aspettano speranzosi in un segnale di vita della società.