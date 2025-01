Non solo Emerson Royal, in 4 possono lasciare il Milan

Emerson Royal non è l’unico che potrebbe lasciare il Milan questa settimana: altri tre giocatori verso la cessione, i dettagli

La novità di questo lunedì è la clamorosa possibile cessione di Emerson Royal. Arrivato pochi mesi fa dal Tottenham per 20 milioni, dopo una lunga trattativa, il Milan sembra riflettere su una possibile uscita. Si è fatto avanti il Galatasaray in queste ore, pronto a mettere sul piatto una proposta per prenderlo subito. I rossoneri vorrebbero incassare la stessa cifra spesa ma si sta prendendo in considerazione anche una cessione in prestito. Insomma, sono ore molto calde.

Per uno che va, un altro che viene. Emerson Royal potrebbe fare spazio infatti a Kyle Walker, sul quale ci sono grosse possibilità di riuscita: in serata dovrebbe arrivare l’ok definitivo del Manchester City, che potrebbe dire sì all’offerta di prestito con diritto di riscatto dei rossoneri (per un costo totale di 5-6 milioni). Il giocatore, pur di venire a Milano, avrebbe accettato una diminuzione dell’ingaggio. Ore caldissime quindi in via Aldo Rossi ma le sorprese potrebbero non essere finite qui.

Milan, settimana calda: 4 possibili cessioni

Emerson Royal infatti non è l’unica possibile uscita in queste ultime due settimane di calciomercato di gennaio. La società è in attesa anche di proposte per altri calciatori che, al momento, non sono considerati parte del progetto tecnico. In prima fila c’è Noah Okafor, che era già stato ceduto al Lipsia: l’attaccante svizzero è volato in Germania per le visite mediche ma qualcosa è andato storto, così il giocatore è tornato a Milano (ma a Torino con la Juve non era nemmeno in panchina).

Okafor sta fisicamente bene anche se è reduce da un infortunio. Il Milan conta di piazzarlo altrove, magari in Premier League o ancora in Bundesliga, dove ha altri estimatori. Ma l’ex Salisburgo non è l’unico, insieme ad Emerson Royal, che potrebbe salutare Milanello in questi giorni. Il Milan è aperto anche a due altre cessioni: Ruben Loftus-Cheek, al momento infortunato per una ricaduta del precedente problema fisico, e Samuel Chukwueze. Tutto dipende dalle offerte, ovviamente.

Sembra invece rientrata la situazione Tomori. Quando sembrava ad un passo dalla Juventus, i bianconeri hanno preso altre strade, forse anche perché Giuntoli ha percepito lo scetticismo del giocatore su un trasferimento a Torino. Conceicao lo ha schierato sempre da titolare e questo forse ha convinto Tomori a restare dopo che con Fonseca non giocava mai. Potrebbe quindi essere una settimana calda per il Milan che deve fare tanto per risolvere tanti problemi.