Sorpresa Juve, l’affare Tomori può saltare: i dettagli

L’affare fra il Milan e la Juventus per Tomori può clamorosamente saltare: i bianconeri starebbero cambiando obiettivo, i dettagli

C’è in corso una trattativa fra il Milan e la Juventus per Fikayo Tomori. I bianconeri cercano da tempo un nuovo difensore centrale per sostituire Bremer, che si è infortunato gravemente ad inizio stagione e resterà fuori dai campi per tutto l’anno. Thiago Motta ha fatto finora di necessità virtù, ma adesso Giuntoli vuole aiutarlo con un innesto. Ha cercato Hacko del Feyenoord e Araujo del Barcellona, addirittura si è pensato ad un ritorno di De Ligt, ma ora è tornato con forza su Tomori.

Di questa possibilità se ne è parlato nelle scorse settimane, ancora prima che iniziasse il mese di gennaio. Poi Fonseca è andato via ed è arrivato Conceicao, che ha puntato forte sul difensore inglese schierandolo sempre da titolare. Nonostante questo, la società sembra comunque intenzionato a farlo partire, continuando quindi con lo smantellamento della squadra creata da Maldini e Massara e che portò il Milan allo Scudetto e in semifinale di Champions League.

La Juventus cambia obiettivo? Affare Tomori a rischio

La trattativa fra Milan e Juventus però adesso può saltare a sorpresa per scelta del club bianconero. Come riportato da Gianluca Di Marzio, Giuntoli ha avviato i contatti con il Newcastle per chiedere informazioni su Kelly, difensore centrale preso dai Magpies l’estate scorsa a parametro zero dal Bournemouth. Qualcuno si ricorderà di lui perché il Milan era dato molto forte su questo giocatore per un acquisto a costo zero lo scorso anno, poi però a spuntare fu il Newcastle.

Ora gli inglesi sarebbero disposti a lasciarlo partire e la Juventus è diventata una probabile destinazione. Un affare complessivo da 30 milioni secondo quanto riportato da Di Marzio. Un suo arrivo quindi escluderebbe quello di Tomori, che a quanto pare starebbe spingendo per restare al Milan. Insomma, svolta a sorpresa in queste ore per quella che sembrava essere una trattativa sempre più verso la chiusura.

#Calciomercato | #Juventus su #Kelly: contatti in corso con il #Newcastle. Il difensore classe 1998 è valutato circa 30 milioni e può superare la concorrenza di #Tomori — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) January 19, 2025

Non sappiamo se l’eventuale mancata uscita di Tomori possa bloccare l’arrivo di Kyle Walker dal Manchester City. Che, secondo alcuni, era considerato il sostituto del difensore centrale inglese. Con il terzino destro l’affare è impostato bene e nella giornata di domani si prevede la chiusura. Non ci resta che attendere per capire cosa succederà fra Tomori e la Juventus e quindi fra Walker e il Milan. Il problema però è che il tempo stringe e i rossoneri avrebbero bisogno di anche altri acquisti.