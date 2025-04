Esplode la bomba Guardiola al Milan: è tutto vero

Il Milan nelle mani di Pep Guardiola, la rivelazione di mercato è semplicemente clamorosa: ecco cosa succede in casa rossonera

La pianificazione in casa Milan, per la prossima stagione, è all’ordine del giorno. Il club rossonero vive un’annata tragica che potrebbe toccare il suo punto più basso se la squadra allenata da Sergio Conceicao non dovesse riuscire né ad approdare in finale di Coppa Italia né a centrare il quarto posto.

Molte decisioni in vista della prossima stagione, a partire da quello che sarà il nuovo direttore sportivo. Fabio Paratici ma, in realtà, non solo: permangono altri profili, come Tare, per dirigere la sezione sportiva della società rossonera. Da quella scelta dipenderà poi quella più delicata: il nuovo allenatore. Il Milan ha già intenzione di salutare Sergio Conceicao, sotto contratto fino al prossimo 30 giugno. Il lavoro dell’ex Porto non sempre è stato apprezzato.

I risultati danno però ragione alla dirigenza di Via Aldo Rossi e così stanno prendendo forma i potenziali nomi per succedere all’ex calciatore di Lazio ed Inter. A tal proposito poche ore fa è arrivata una rivelazione a dir poco pazzesca: Pep Guardiola in rossonero. Ecco cosa c’è di vero: intanto i tifosi del ‘Diavolo’ non possono non cominciare a sognare.

Guardiola al Milan: tutta la verità

Nel corso degli anni il nome di Pep Guardiola è stato accostato alle più grandi società del mondo. Il suo legame con il Manchester City, però, ha sempre respinto ogni possibile azione. Adesso stando a quanto riferisce il portale spagnolo ‘Fichjes.net‘ il suo futuro potrebbe essere altrove.

L’allenatore spagnolo è reduce da una stagione parecchio difficile, quinto in Premier League con i Citizens e lontano dal vertice occupato dal Liverpool di oltre venti punti. Uno scenario che non piace ai vertici né ai tifosi. Così, in attesa di capire quale sarà la programmazione dei vertici del City, spunta la possibilità di un clamoroso addio in estate. Nonostante il ricco rinnovo fino al 30 giugno 2027, dunque, Pep potrebbe cambiare aria. E viene segnalato proprio il Milan come uno dei club potenzialmente interessati, se le voci di una separazione tra il club di Manchester e Guardiola dovessero risultare veritiere.

In cima alla lista del Milan rimane l’idea di puntare su un tecnico italiano, con Roberto De Zerbi apparentemente in pole position. Fabio Paratici, non più vicinissimo ma tra i candidati per il ruolo di ds, avrebbe un sogno: quello di portare con sé l’allenatore spagnolo nella sua nuova avventura. Al momento si tratta solo di rumors, un’intrigante suggestione che potrebbe pure rimanere tale. Ma con uno come Pep, che ha sempre elogiato il Milan e la sua storia, tutto è davvero possibile.