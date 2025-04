Ultim’ora, il Milan ha deciso il nuovo allenatore: annuncio arrivato

Per il Milan arriva un annuncio cruciale, decisa la figura del prossimo allenatore: svolta per i rossoneri

Aveva grandi speranze e aspettative, per questa stagione, il Milan, che però sono state deluse dalla realtà dei fatti. Una squadra con notevole potenziale è riuscita a vivere qualche serata di gloria, specialmente al cospetto di grandi avversari, ma non riuscendo mai a trovare la giusta continuità e fallendo, in sostanza, tutti gli obiettivi principali.

Per il Diavolo, adesso, rimane soltanto la corsa alla Coppa Italia o eventualmente a un piazzamento minore in campionato, per entrare in Europa almeno dalla porta di servizio. Qualificarsi per le competizioni continentali del prossimo anno sarebbe fondamentale per un discorso di prestigio e di appeal. Nel frattempo, si riflette già su ciò che sarà, con alcuni cambiamenti importanti in vista.

I principali riguarderanno il nuovo direttore sportivo e il nuovo allenatore. Sul primo fronte, si è registrata la frenata per Fabio Paratici, che sembrava ormai il candidato principale. Discorsi riaperti e adesso in pole parrebbe esserci Igli Tare. Per quanto riguarda la panchina, anche un eventuale trionfo in Coppa Italia con annesso secondo trofeo nella sua stagione non basterebbe a salvare Sergio Conceicao, il cui destino è già deciso. Il nuovo allenatore dovrà avere, stando ai rumours, delle caratteristiche ben precise.

Milan, l’identikit del nuovo allenatore secondo Franco Ordine: corsa a due tra Allegri e un altro big

A tracciare l’identikit del nuovo tecnico del Milan ci pensa Franco Ordine. Il giornalista è stato intervistato nel corso della trasmissione radiofonica ‘Tutti Convocati’, su ‘Radio 24’, spiegando quali caratteristiche dovrà avere l’allenatore in arrivo.

Ordine ha affermato: “Da Furlani sono arrivate ammissioni di colpa per gli errori di quest’anno, bisogna mettere al centro i risultati che devono essere fondamentali. Avremo dunque un allenatore italiano, che conosca il campionato e che possa valorizzare la rosa, che vale sicuramente più del nono posto, con pochi innesti ma mirati”.

L’identikit così tracciato porta dunque a pensare che i nomi principali in lizza siano quelli di Massimiliano Allegri e Vincenzo Italiano. Sia il livornese che l’allenatore del Bologna potrebbero lavorare bene con il materiale a disposizione e pochi ritocchi. Servirebbe un mercato decisamente più interventista invece per convincere Antonio Conte ad accettare di lasciare il Napoli.