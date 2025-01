Arriva al Milan, nuova conferma: “Ha salutato compagni e staff”

Dall’Inghilterra viene ribadito che il club rossonero è a un passo da chiudere il suo primo acquisto di questa finestra inverale del calciomercato.

Sergio Conceicao ha bisogno di innesti e la società si sta adoperando cercare di migliorare una squadra con troppi difetti. Ci sono quasi due settimane per cedere alcuni giocatori non funzionali al progetto e sostituirli con altri all’altezza.

Ogni reparto ha bisogno di essere soggetto a interventi e probabilmente così sarà. Per provare a qualificarsi alla prossima Champions League serve cambiare qualcosa nell’organico e i prossimi giorni saranno molto caldi in casa Milan. La dirigenza ha capito di aver commesso degli errori e punta a porre rimedio ad almeno alcuni di essi.

Milan, colpo dalla Premier League: la situazione

Non è un segreto che il Milan sia molto vicino a chiudere per l’ingaggio di Kyle Walker, terzino destro in uscita dal Manchester City. C’è già accordo totale tra il club rossonero e il giocatore, che ha subito detto sì al trasferimento a Milano e ha messo da parte le altre richieste. Ha fatto la sua scelta e non considera opzioni diverse in questo momento.

Secondo quanto rivelato dal giornalista Ben Jacobs di GiveMeSport, Walker dovrebbe unirsi al Milan questa settimana. Ha già salutato alcuni compagni di squadra e membri dello staff del Manchester City. Appena sarà tutto definito tra le due società, volerà verso l’Italia per iniziare la sua prima esperienza professionale fuori dalla Premier League. A maggio compirà 35 anni, quindi non è più un ragazzino, però fisicamente si sente bene ed è molto motivato.

Il Milan conta di chiudere a ore l’accordo con il Manchester City. Sky Sport spiega che l’offerta avanzata prevede un prestito gratuito con diritto di riscatto, si attende la risposta dall’Inghilterra. La speranza è di non andare per le lunghe, dato che c’è la forte volontà di Walker di lasciare la squadra di Pep Guardiola e di unirsi a quella di Sergio Conceicao. Quella di oggi può essere una giornata decisiva per questa operazione di calciomercato.