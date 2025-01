Il Milan ci prova: clamorosa proposta alla Roma

I rossoneri hanno fatto una clamorosa proposta a sorpresa alla Roma nel merito della cessione di Saelemaekers, tutti i dettagli

Domani il Milan è di nuovo in campo in Champions League. A San Siro arriva il Girona, che lo scorso anno ha fatto un campionato clamoroso che gli ha permesso di raggiungere questo incredibile traguardo. In questa stagione, anche a causa delle tantissime cessioni, non si sta ripetendo ma resta una squadra con principi di gioco validissimi e difficile da affrontare. I rossoneri però non possono sbagliare perché questo è un match chiave per il passaggio del turno agli ottavi direttamente. Intanto scorre il calciomercato e Sergio Conceicao attende rinforzi.

L’allenatore portoghese dopo la Juventus è stato piuttosto chiaro: servono acquisti, ma per adesso, quando siamo a poco più di dieci giorni dalla fine del mercato, di nuovi giocatori non ne sono arrivati. C’è attesa per Kyle Walker del Manchester City, che potrebbe prendere il posto di Emerson Royal, il quale a sorpresa potrebbe andarsene subito (lo vuole il Galatasaray). In questi giorni ci sono stati contatti con la Roma per capire cosa fare con Saelemaekers e Abraham: i rossoneri hanno dubbi sull’inglese mentre i giallorossi sono contenti del belga e vogliono riscattarlo.

Tentativo a sorpresa del Milan con la Roma, i dettagli

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Milan avrebbe fatto una particolare proposta alla Roma per cedere a titolo definitivo il cartellino di Saelemaekers. Siccome la società non è convinta di Abraham, ha già comunicato al club capitolino che al momento non c’è intenzione di trattenerlo. Per questo motivo, per cedere l’ex Bologna a titolo definitivo, avrebbe chiesto in cambio un altro giocatore.

Il Milan avrebbe fatto un tentativo per Matias Soulé, il grande colpo estivo della Roma che fino ad ora non è riuscito ad imporsi e anche con Claudio Ranieri non trova spazio. L’ex Frosinone non è felice e potrebbe cambiare squadra subito, i rossoneri hanno così provato ad approfittarne ma la risposta, spiega l’emittente satellitare, è stata negativa. La Roma ha investito tanti soldi per Soulé e ha una valutazione alta del suo cartellino, nonostante non giochi mai, sicuramente più alta di quello di Saelemaekers.

Idea nata e morta subito quindi, con Soulé che resterà alla Roma almeno di offerte importanti. I giallorossi sperano di incassare gli stessi soldi spesi sei mesi ma non sarà facile dopo questa stagione così negativa. Mentre per quanto riguarda la questione Abraham-Saelemaekers, la sensazione è che si aspetterà fine stagione per tirare le somme e prendere una decisione. Ad oggi, l’attaccante inglese non può essere ceduto al pari del belga, che sta facendo benissimo anche nella capitale dopo le grandi prestazioni di Bologna. Un giocatore che senza alcun dubbio non avrebbe dovuto lasciare di nuovo Milanello.