Prenotato Berardi, colpo in Serie A: attacco sistemato

Domenico Berardi in una big il prossimo anno: l’esterno è finito nel mirino del club per sostituire una importante cessione

Il Sassuolo di Fabio Grosso vola a vele spiegate verso il ritorno imminente in Serie A. I neroverdi sono al primo posto in classifica e hanno un margine di dieci punti sul terzo posto. A meno di clamorosi colpi di scena e ribaltoni, la squadra il prossimo anno giocherà di nuovo nella massima serie. Il merito è della società che ha saputo adattarsi alla nuova situazione e a costruire una squadra forte per l’immediata risalita. Con Domenico Berardi, poi, è tutto più semplice.

L’esterno italiano è un giocatore che con la Serie B c’entra poco o niente. Il suo livello di calcio è troppo più alto rispetto al resto del campionato ed è sotto gli occhi di tutti. Inoltre, Berardi era reduce da un lunghissimo infortunio per un problema al tendine d’Achille ed è rientrato soltanto verso la finale del 2024. Non sembra aver minimamente accusato il periodo di pausa: appena tornato, ha subito fatto la differenza. Ma il suo futuro sarà ancora al Sassuolo?

Berardi può lasciare il Sassuolo: una big nel suo futuro

Da anni ormai si parla di un possibile trasferimento di Berardi, che per adesso (a 31 anni da compiere) ha legato tutta la sua carriera al Sassuolo. In passato ha avuto più volte l’occasione di cambiare aria e di fare un salto di qualità, ma alla fine non si è mai concretizzato ed è rimasto a Reggio Emilia. Si pensava che la retrocessione in B potesse essere finalmente la svolta, invece l’infortunio ha contribuito ad una sua ennesima permanenza.

Resterà al Sassuolo anche l’anno prossimo in Serie A? Lo vedremo, ma intanto le squadre interessate a lui continuano ad esserci. Nell’estate del 2023 sembrava fatta per il suo passaggio alla Lazio su richiesta di Maurizio Sarri, ma anche in quel caso saltò tutto. Ora la pista biancoceleste si può riaprire: in estate infatti la società di Claudio Lotito potrebbe pensare di cedere Isaksen, l’esterno destro che con Baroni ha trovato una buona continuità.

Di fronte ad un’offerta all’altezza, la Lazio è disposta a venderlo. A quel punto servirebbe un sostituto e Berardi sembra essere l’uomo giusto per sostituirlo. Le caratteristiche sono le stesse e per 10 milioni si può liberare dal Sassuolo. Attenzione però alla concorrenza perché su Berardi potrebbero arrivare anche altre squadre fra cui la Fiorentina e la Roma. Vedremo cosa accadrà da qui a giugno, l’esterno del Sassuolo resta ancora un’opportunità di mercato da cogliere.