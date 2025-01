Emerson Royal, infortunio e mercato: il punto della situazione

E’ la serata di Emerson Royal. Il terzino brasiliano è stato costretto a lasciare il campo dopo un paio di minuti per infortunio

E’ durata solamente due minuti quella che potrebbe essere l’ultima partita di Emerson Royal con la maglia del Milan. Il brasiliano è stato costretto a lasciare il terreno di gioco, durante la sfida contro il Girona, dopo pochi secondi. Infortunio alla gamba destra per l’ex Tottenham, che verrà chiaramente valutato nelle prossime ore.

Gli esami a cui si sottoporrà Emerson Royal saranno chiaramente importanti anche per scrivere il suo futuro. Il brasiliano è stato, di fatto, messo alla porta dalla dirigenza rossonera. Con l’arrivo di Kyle Walker, previsto domani all’ora di pranzo, non c’è più spazio per l’ex Tottenham.

Milan, l’agente di Emerson Royal in città

Nel frattempo, in serata, è sbarcato a Milano l’agente del calciatore. Domani, infatti, è previsto un summit tra le parti per scrivere il futuro di Emerson Royal. Il terzino, come è noto, è finito nel mirino del Galatasaray, che vorrebbe prenderlo in prestito con diritto di riscatto.

Serve trovare la quadra, ma sull’ex Tottenham si registra anche l’interesse da parte di due club inglesi, l’Everton e Fulham. La Premier League appare proprio la destinazione preferita dal terzino destro, ma l’infortunio potrebbe cambiare tutto.