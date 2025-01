Il nuovo acquisto ha deluso, il Milan è pronto a dare l’ok alla cessione

Uno dei nuovi volti del Milan 2024/2025 potrebbe partire nei prossimi giorni: non è ritenuto intoccabile e c’è già una squadra in pressing per assicurarselo.

In questa ultima parte della sessione invernale del calciomercato potrebbero verificarsi un po’ di cambiamenti al Milan. Questi mesi hanno messo in evidenza quanto la squadra non sia stata costruita benissimo e diventa fondamentale porre alcuni correttivi per cercare di raggiungere gli obiettivi stagionali.

Per questioni di liste e anche di bilancio, è importante anche vendere. Il club rossonero non può solamente pensare a prendere dei rinforzi, deve anche far partire qualcuno per fare spazio. Ci sono diversi calciatori che sono ritenuti cedibili e che possono lasciare Milanello entro il 3 febbraio, giorno in cui termina la sessione invernale del calciomercato nei principali campionati europei.

Milan, è già tempo di cambiare: possibile addio dopo l’investimento fatto

Uno dei nomi in uscita di cui si parla insistentemente negli ultimi giorni è Strahinja Pavlovic, arrivato nello scorso mercato estivo dal Salisburgo per circa 18 milioni di euro più 2 di bonus. Dopo aver avuto un po’ di spazio nei primi mesi, poi è finito in panchina costantemente e con Sergio Conceicao è diventato l’ultimo della gerarchia nel reparto difensivo.

Una squadra molto interessata al suo ingaggio è il Fenerbahce, allenato da José Mourinho e oggi secondo nella classifica della Super Lig. In Turchia la finestra invernale del calciomercato termina l’11 febbraio, quindi le società locali hanno più tempo per fare delle operazioni. I gialloblu sono in pressing per il nazionale serbo.

La Gazzetta dello Sport ha rivelato che da Istanbul sarebbe arrivata un’offerta da 20 milioni più bonus. Non rimane che attende gli sviluppi di questa situazione. In caso di cessione di Pavlovic, il Milan dovrà certamente prendere un altro difensore centrale. E non è escluso che i soldi incassati da questa vendita e/o da altre possano essere reinvestiti su un attaccante.

Negli ultimi giorni è rispuntato il nome di Santiago Gimenez, bomber del Feyenoord che era un obiettivo rossonero già nel mercato estivo. Affare non semplice, il club di Rotterdam chiede almeno 40 milioni per lasciar partire il nazionale messicano. Il 23enne possiede anche il passaporto italiano, quindi non ci sarebbero problemi “burocratici” per il tesseramento. In questa stagione ha totalizzato 13 gol e 3 assist in 17 presenze.