Dieci giorni di fuoco per il Milan: doppio addio per il bomber

Il calciomercato andrà in archivio il prossimo 3 febbraio a mezzanotte. Il Milan ha a disposizione pochi giorni per mettere a segno i colpi che servono

E’ tutto in evoluzione. Il calciomercato del Milan è pronto a decollare nelle prossime ore. Se tutto dovesse andare per verso giuste già nella giornata di domani Kyle Walker sbarcherà a Milano per sostenere le visite mediche e poi mettersi a disposizione di Sergio Conceicao.

Il mercato del Diavolo, ovviamente, non si fermerà di certo al terzino inglese, pronto ad arrivare in prestito con diritto di riscatto. Il club rossonero sta lavorando a parecchie uscite e nelle ultime ore a scaldarsi sono stati soprattutto due nomi, quello di Emerson Royal e di Pavlovic. Per entrambi si è aperta la possibilità di sbarcare in Turchia: il primo al Galatasaray, il secondo al Fenerbahce.

Le valutazioni rispetto al prezzo di acquisto di questa estate non sono cambiate, con il Diavolo che pretende circa 15 milioni per il brasiliano, tra prestito e riscatto, e una ventina per il centrale serbo, che stasera sarà costretto a giocare viste le assenze di Malick Thiaw, per infortunio, e Fikayo Tomori, per squalifica. Una situazione paradossale, della quale non si può fare a meno a gennaio.

Milan, finalmente il bomber: ecco il profilo giusto

Emerson Royal e Pavlovic, però, non hanno solamente offerte provenienti dalla Turchia. I due calciatori potrebbero sbarcare anche in Inghilterra. La loro doppia cessione, con un incasso tra i 35 e i 40 milioni di euro, permetterebbe al Diavolo di puntare subito su un centravanti. A scriverne stamani è La Gazzetta dello Sport

Il nome caldo resta quello di Santiago Gimenez, che ha già aperto pubblicamente al trasferimento al Milan. Serve però convincere il Feyenoord, per nulla propenso a cedere il giocatore durante il calciomercato di gennaio. Servirà lavorarci ancora e in caso di no, si virerà altrove. Attenzione così alla pista Joshua Zirkzee, che a Manchester non è mai esploso e che potrebbe decidere di cambiare aria.

Servirà monitorare con attenzione quanto faranno i Red Devils. In caso di acquisto di una nuova punta, infatti, sarebbe certamente più semplice mettere le mani sull’attaccante olandese cercato con insistenza in estate. Ricordiamo, però, che l’affare è naufragato, per via delle alte commissioni all’agente.