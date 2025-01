Milan, nuova offerta per Gimenez: ecco quando arriva

Il Milan non molla Santiago Gimenez: c’è la data cerchiata in rosso del suo arrivo. Il punto della situazione a pochi giorni dalla chiusura del mercato

Santiago Gimenez è un obiettivo vero e concreto del Milan. Il club rossonero ha deciso di rafforzare il proprio attacco, mettendo le mani su un calciatore come il nazionale messicano, che sta trascinando il Feyenoord a suon di gol. L’attaccante ha da tempo dato il via libera al trasferimento al Diavolo e lo ha espresso anche pubblicamente.

Il suo arrivo a Milano, dunque, appare davvero solo questione di tempo. A gennaio è una missione complicata, ma non impossibile. Il club olandese, infatti, si è mostrato poco propenso a cedere il giocatore prima della fine della stagione. Il pressing dello stesso Santiago e del suo entourage può portare ad avere il via libera durante la sessione invernale.

Il Milan, però, deve alzare la propria proposta. Il Diavolo che ha toccato quota 30 milioni di euro deve arrivare fino ai 40. E’ questo il valore attribuito dal Feyenoord al suo attaccante, che in questi giorni non ha smesso di mandare segnali a quello che potrebbe essere il suo futuro club. Sui social è arrivato pure il like al post del Diavolo con cui presentava Kyle Walker. La voglia di Milan da parte del centravanti è tanta e questa potrebbe davvero fare la differenza.

Milan, affondo per Gimenez: c’è la data cerchiata in rosso

Il Diavolo, dunque, si prepara a formulare una nuova proposta così da avvicinarsi a quei 40 milioni di euro che servono per strappare il sì del Feyenoord, che chiaramente poi dovrà investire parte dei soldi ricavati su un altro centravanti. Il club di Rotterdam in lotta per la conquista del campionato olandese e per gli ottavi di finale di Champions League non può certo farsi trovare impreparato.

Il Feyenoord in Europa ha agguantato l’undicesimo posto ed è così in piena corsa per arrivare tra le prime otto. Servirà chiaramente vincere a Lille contro i francesi, nell’ultima gara, magari facendo parecchi gol e sperare in alcuni risultati negativi delle squadre che stanno davanti.

Anche per questo Santiago Gimenez non si muoverà da Rotterdam prima del 29 gennaio. La sfida contro il Lille in Francia potrebbe essere così l’ultima partita del centravanti messicano con la maglia del Feyenoord. Il Milan, che ha da tempo il sì del centravanti, deve però mettere sul piatto l’offerta giusta, quella da circa 40 milioni di euro