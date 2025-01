@ML – Affare Gimenez, ore caldissime: il Milan ha un asso nella manica

I rossoneri spingono per l’acquisto dell’attaccante messicano del Feyenoord, c’è un fattore che aiuta il Milan

Il Milan ha scelto Santiago Gimenez per l’attacco del presente e del futuro. I rossoneri avevano provato ad acquistarlo già la scorsa estate. Nello specifico, un tentativo concreto è stato fatto negli ultimissimi giorni di agosto. Furlani e Moncada speravano, con questa mossa tardiva, di strappare un accordo conveniente al Feyenoord, che però non ne ha voluto sapere e ha respinto la proposta. A rivelare questa trattativa è stato Gimenez stesso qualche mese fa, poco dopo la fine del mercato.

L’attaccante nel frattempo sta continuando a fare molto bene in Olanda. Numeri da top player anche in questa stagione che hanno convinto ancora di più il club di via Aldo Rossi che il profilo giusto è lui. I rossoneri hanno la necessità di prendere un grande bomber che possa giocare ad alti livelli per molti anni. Alvaro Morata è stata una buona soluzione low-cost, che porta gol ed esperienza, ma che da solo non sarebbe bastato era piuttosto palese da tempo. In questo gennaio il Milan ci sta riprovando ma l’affare, anche stavolta, non è semplice.

Gimenez spinge: vuole solo il Milan

Anche oggi ci sono stati nuovi contatti fra il Milan e il Feyenoord per provare ad arrivare ad un accordo. I rossoneri sono consapevoli che i canonici 20 milioni non bastano: bisogna aumentare l’offerta e nemmeno di poco, altrimenti strapparlo agli olandesi non sarà possibile. Furlani e Moncada speravano di sfruttare la cessione di uno fra Emerson Royal e Pavlovic per fare cassa ma entrambe le cessioni sono bloccate: il primo per l’infortunio, il secondo perché non vuole andarsene.

Stando alle informazioni raccolte da MilanLive.it, il Milan ci proverà fino alla fine per Gimenez: l’obiettivo è lui e l’idea è di acquistarlo. Come detto però trattare col Feyenoord non è semplice e ne sa qualcosa anche la Juventus, che ha dovuto rinunciare a Hancko perché gli olandesi non ne hanno voluto sapere. E lo stesso vale anche per il centravanti, che è il giocatore più importante della rosa. Il Milan però non molla anche perché ha un asso nella manica.

Gimenez ha espresso chiaramente la sua volontà: come aveva detto in quella stessa intervista post mercato, l’idea di vestire la maglia del Milan lo attrae molto. E infatti lui coi rossoneri avrebbe già un accordo totale su contratto e stipendio. Resta da convincere quindi il Feyenoord e anche il giocatore col suo entourage stanno facendo pressione sul club olandese. Il problema è che il tempo stringe: meno di dieci giorni al gong finali e chiudere questo tipo di operazioni non è semplice se non ti muovi con largo anticipo.

A prescindere da tutto, Gimenez è l’attaccante scelto dal Milan: se non si farà niente in questa sessione, i rossoneri ci riproveranno con forza (magari stavolta anticipando un po’ i tempi…) per il mercato estivo. Ma è un affare da chiudere il prima possibile perché altrimenti ad aumentare non sarà soltanto il prezzo – considerando che lui continua a segnare, come in Champions l’altra sera contro il Bayern – ma anche la concorrenza.