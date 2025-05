Dal Milan al Qatar, ufficiale la firma: nuovo ricco contratto

Un ex obiettivo del club rossonero ha siglato un accordo nelle scorse ore: una nuova avventura professionale ha inizio.

Un anno fa in questo periodo si parlava molto di chi avrebbe sostituito Stefano Pioli al Milan. C’erano diversi allenatori accostati alla panchina rossonera e alla fine è stato Paulo Fonseca ad essere scelto dalla dirigenza. Il portoghese è durato metà stagione, poi è stato sostituito dal connazionale Sergio Conceicao.

Com’è noto, prima di ingaggiare l’ex Roma il club era stato davvero vicino ad assumere Julen Lopetegui. Le indiscrezioni inerenti l’accordo raggiunto con il tecnico spagnolo avevano scatenato la protesta di tanti tifosi milanisti sui social network. I numerosi commenti contrari all’arrivo dell’ex Real Madrid, spesso accompagnati dall’hashtag #Nopetegui, potrebbero aver contribuito a far saltare l’operazione.

Il diretto interessato si era espresso così in un’intervista a La Gazzetta dello Sport: “La trattativa avanza bene, poi si ferma di botto. Non sta a me indicare e commentare le ragioni dello stop“. Poi, intervistato anche da AS, aveva commentato di nuovo l’argomento: “È stata una cosa strana e difficile da capire. Non era qualcosa contro di me, ma una guerra interna in corso lì“.

Lopetegui inizia una nuova avventura: c’è l’annuncio

Sfumata la possibilità di approdare al Milan, l’ex portiere non è comunque rimasto senza impiego. Ha firmato un contratto biennale con il West Ham, dove le cose sono andate molto male. Non ha legato particolarmente con i suoi giocatori, non è riuscito a dare una buona impronta di gioco alla squadra e non ha conseguito i risultati auspicati. L’8 gennaio 2025 è stato esonerato e sostituito da Graham Potter.

Stando a quanto rivelato da The Mirror, l’accordo tra Lopetegui e il West Ham includeva una clausola di buonuscita che prevedeva il pagamento di un anno di stipendio, pari a circa 3,3 milioni di sterline (circa 3,8 milioni di euro), in caso di licenziamento.

Era trapelata l’ipotesi di un trasferimento in Messico al Monterrey, squadra nella quale militano spagnoli come Sergio Ramos, Oliver Torres e Sergio Canales. Poi non ci sono stati sviluppi, ma Lopetegui ha comunque trovato una sistemazione: è diventato ufficialmente il nuovo commissario tecnico del Qatar.

Sostituisce il connazionale Luis Garcia, ha firmato un contratto fino a giugno 2027. Sicuramente, per accettare la panchina qatariota gli è stata fatta un’offerta economica importante. Debutterà il 5 giugno contro l’Iran in casa e la seconda partita sarà il 10 giugno in Uzbekistan, entrambe le sfide saranno valide per le qualificazioni al Mondiale 2026.