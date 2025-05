Caos totale al Milan: l’annuncio è allarmante

Scoppia l’ennesima polemica in casa rossonera, l’annuncio arrivato spaventa i tifosi del Milan: caos totale

Non è di certo una situazione facile quella che riguarda il futuro del Milan. La programmazione, tra dubbi e poche certezze, va avanti. Bisognerà capire come finirà la stagione in corso, coi rossoneri che tra meno di due settimane proveranno a portarsi a casa un nuovo trofeo dopo la Supercoppa italiana.

Si avvicina la finale di Coppa Italia con il Bologna e parallelamente sono già in atto le manovre per costruire un Milan più forte e più ambizioso, in vista della stagione 2025/26. A tal proposito si comincerà con l’allenatore che, molto probabilmente, non sarà Sergio Conceicao. Il tecnico portoghese, che ultimamente sta inanellando una serie di risultati positivi che lo hanno rivalutato agli occhi dei tifosi, non pare così intenzionato a proseguire.

Le polemiche e le tante critiche incassate nel corso dei mesi sembrano aver già determinato il divorzio tra le parti, nonostante il contratto resti valido fino al 30 giugno 2026. Ma non è detta l’ultima parola. Allo stesso modo pare inevitabile che almeno uno dei big attualmente in rosa possa partire, per fare cassa e finanziare parte dei prossimi innesti.

Da Theo Hernandez e Maignan, entrambi in scadenza tra poco più di un anno, al sempre presente Rafa Leao che continua a piacere – tra le altre – al Barcellona. C’è però un’altra spinosa situazione che riguarda il ‘Diavolo’ e le strategie future: è arrivato l’annuncio che non lascia molte speranze ai tifosi del Milan.

Milan, che batosta: si cambia ancora

Il cruccio si chiama direttore sportivo. Dopo aver solo sfiorato Fabio Paratici, con la firma dell’ex Juventus che pareva praticamente certa, ora il Milan si è tuffato su altri nomi. Igli Tare, in primis, secondo quanto trapelato da qualche giorno a questa parte. Ma il discorso è tutt’altro che chiuso.

Il direttore di ‘Radio Radio’ Ilario Di Giovambattista ha scritto su ‘X’ un’anticipazione di mercato che riguarda proprio la nuova dirigenza rossonera che sta nascendo. “Tony D’Amico ora è il favorito come DS del Milan. Dovrà liberarsi dell’Atalanta. L’ultimo incontro con Tare non ha sciolto tutti i nodi”, il messaggio del giornalista che ha coinvolto anche un altro collega, Enrico Camelio, che non le ha di certo mandate a dire.

“Milan completamente incasinato e disorganizzato“, ha scritto Camelio bocciando l’operato dei vertici di Via Aldo Rossi che sembrano – a tratti – brancolare nel buio alla ricerca del nuovo direttore sportivo. La figura di D’Amico, che sta facendo benissimo all’Atalanta, a questo punto rimane in pole position. In attesa di novità positive per i tifosi rossoneri.