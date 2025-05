Calafiori al Milan: tutto vero, il grande colpo rossonero

Le ultime sul grande colpo del Milan, che potrebbe mettere le mani su Riccardo Calafiori, per un Diavolo sempre più italiano

La sua avventura a Londra fin qui non è stata proprio esaltante. Riccardo Calafiori ha dovuto fare i conti con una stagione davvero tribolata per via di diversi problemi fisici. L’infortunio al ginocchio lo ha condizionato parecchio e così all’Arsenal ha fin qui giocato solamente poco più di 1400 minuti, con ventisei presenze, tre gol e due assist.

Numeri non certo esaltanti che non possono far piacere ai Gunners, che in estate hanno speso 45 milioni di euro per strappare il calciatore classe 2002 al Bologna. Il club londinese, dunque, a giugno è pronto ad ascoltare le offerte che arriveranno per eventualmente cedere il giocatore.

Un ritorno in Serie A, così, non si può certo escludere. E’ evidente che la valutazione che ne fa l’Arsenal resta comunque alta, sui 35 milioni di euro, ma l’inserimento di qualche contropartita tecnica potrebbe favorire l’affare. Ci sta pensando seriamente la Juventus, che aveva provato a prenderlo anche lo scorso anno, ma senza successo.

Riccardo Calafiori, però, è da tempo anche sul taccuino del Milan e chissà che non si creino i presupposti per portarlo in rossonero. Serve un’offerta importante sul piano economico, ma ci sono un paio di calciatori che possono essere utilizzati come pedina di scambio. L’Arsenal, infatti, apprezza particolarmente Malick Thiaw, sul quale ci sono anche Bayer Leverkusen e Bayern Monaco, e Fikayo Tomori.

Milan, non solo Calafiori: tutti gli obiettivi azzurri del Diavolo

Riccardo Calafiori potrebbe così essere il grande colpo per rafforzare il reparto difensivo, di un Milan che ha voglia di diventare sempre più italiano. Così oltre al difensore azzurro, il Diavolo è pronto a mettere le mani su altri giocatori che vestono la maglia della Nazionale italiana.

In cima alla lista per rafforzare il reparto di centrocampo continua ad essere Ricci, che ha una valutazione sui 35 milioni di euro. Anche per lui l’inserimento di contropartite, come Tommaso Pobega, sarà fondamentale, per chiudere l’affare. Altri elementi italiani che piacciono al Milan sono Riccardo Orsolini del Bologna e Coppala del Verona. Per sognare il ritorno di Sandro Tonali, invece, bisognerà aspettare almeno la prossima stagione, ma resterà comunque estremamente complicato. Il prezzo del centrocampista, infatti, è destinato a salire ancora.