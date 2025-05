Stagione finita, ko durissimo: salta la finale tra Bologna e Milan

Duro colpo a meno di due settimane dalla finale di Coppa Italia con un giocatore che ha visto finire la propria stagione e non sarà a disposizione per la sfida di Roma.

La stagione del Milan passerà per gran parte dalla finale di Coppa Italia in programma il prossimo 14 maggio a Roma con i rossoneri che hanno l’occasione di ottenere il secondo trofeo nella stagione conquistando l’accesso all’Europa League.

La finale di Coppa Italia sarà un’occasione per il Bologna di provare a raggiungere un trofeo che manca da più di cinquanta anni in casa rossoblu. Una sfida quindi ricca di motivazioni per entrambi i club con le squadre che vogliono provare ad arrivare al massimo in vista della sfida in programma nella capitale. Non arrivano però buone notizie in vista del match con un giocatore che non sarà a disposizione per via di un infortunio che lo terrà fuori dai campi di gioco fino al termine della stagione in corso.

Bologna-Milan, assenza pesante: stagione finita per un giocatore

Estanis Pedrola, che stava entrando nelle rotazioni di Vincenzo Italiano per quello che riguarda l’attacco rossoblu, si è dovuto fermare per una lesione al bicipite femorale ed ha terminato in anticipo la sua stagione. L’attaccante sarà fuori quindi dalla sfida di Roma contro il Milan che potrebbe regalare dopo tanto tempo un trofeo alla squadra rossoblu.

In casa Bologna c’è grande preoccupazione per quello che riguarda gli infortuni considerando il fatto che Vincenzo Italiano non sa se avrà a disposizione Dan Ndoye per la partita contro i rossoneri. L’attaccante svizzero dovrebbe tornare a disposizione del tecnico proprio intorno alla data della finale di Coppa Italia ed è molto probabile che non potrà scendere in campo dal primo minuto contro i rossoneri.

La sensazione è che Vincenzo Italiano possa portare l’ex Basilea in panchina per schierarlo in campo qualora fosse necessario nel finale di gara. L’attacco dei rossoblu dovrebbe essere composto da Riccardo Orsolini da una parte e Benjamin Dominguez dall’altra con Nicolò Cambiaghi prima alternativa degli esterni. Al centro dell’attacco continua il ballottaggio tra Dallinga e Castro con l’olandese al momento leggermente avanti nelle gerarchie.

Sergio Conceicao, dal canto suo, sembra essere intenzionato a proseguire con la difesa a tre in vista del finale di stagione. I dubbi del tecnico sembrano essere relativi al ruolo di centravanti con Luka Jovic che ha saltato Venezia per infortunio ma che pare leggermente avanti rispetto ad Abraham e Gimenez.