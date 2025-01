Scoperto il vero problema del Milan: mazzata terrificante

Continua il momento complicato per il Milan: individuato il vero problema dei rossoneri, mazzata terrificante

La vittoria sofferta contro il Girona ottenuta in Champions League non ha del tutto dissipato le nubi che ci sono sul Milan di Sergio Conçeiçao che pure contro la squadra spagnola specie nel secondo tempo, ha sofferto.

La tanto attesa svolta che si aspettavano i tifosi dopo l’esonero di Fonseca ancora non c’è stata ed i risultati in campionato sono stati parecchio deludenti. La conquista della Supercoppa sembrava potesse essere l’inizio del riscatto per i rossoneri, ma così non è stato ed è arrivato solo un successo nelle ultime tre gare, ottenuto in maniera sofferta a Como. La cura Conçeiçao non sta dando ancora gli effetti sperati ed anche il tecnico portoghese ha fatto capire come ci siano tanti problemi da risolvere.

Dopo la sconfitta contro la Juventus, l’allenatore rossonero non ha risparmiato critiche alla propria squadra per il pessimo secondo tempo disputato, tanto che ad alcuni suoi amici più intimi ha confessato come il suo sia il gruppo con meno carattere che abbia mai allenato. Oltre che mentali, però, i problemi del Milan sono anche tecnico-tattici ed in molti stanno cercando di individuare quello che maggiori grattacapi sta dando alla squadra.

Sulla questione si è espresso Paolo De Paola a Sportitalia, rivelando quale secondo lui è il vero problema del Milan e le sue parole sono state una mazzata terrificante per i tifosi rossoneri.

Milan, svelato il vero problema: De Paola preoccupa i tifosi

Durante la prima parte di stagione ed anche in queste ultime gare al Milan è stata imputata una fragilità difensiva inaccettabile per un top club. I rossoneri sono corsi ai ripari, acquistando un giocatore come Walker per supplire all’assenza di un fin qui disastroso Emerson Royal, ma secondo Paolo De Paola la società non sarebbe dovuta intervenire in difesa, bensì sul centrocampo.

A Sportitalia, l’ex direttore del Corriere dello Sport ha fatto sapere come il vero problema dei rossoneri sia a centrocampo ed è lì che bisogna fare qualcosa: “Io il problema del Milan lo intravedo a centrocampo. A centrocampo c’è bisogno di un altro calciatore che affianchi Fofana in una fase di interdizione” ha dichiarato, aggiungendo come al Milan stia mancando un giocatore come Sandro Tonali, ceduto al Newcastle lo scorso anno.

Nelle ultime settimane si è anche parlato di un possibile ritorno di Tonali al Milanello, ma al momento si tratta solo di semplici indiscrezioni e nei fatti ciò sembra poco realizzabile. Secondo De Paola, però, il Milan in questi ultimi giorni di mercato dovrà trovare un giocatore con le sue caratteristiche se vorrà provare a raddrizzare la propria stagione.