Theo-Leao sostituiti, Fofana squalificato e lite con Calabria: Conceicao spiega tutto

Conceicao ha parlato ai microfoni di DAZN dopo Milan-Parma: ecco le dichiarazioni del mister rossonero.

Vittoria 3-2 del Milan contro il Parma a San Siro. Un ribaltone avvenuto nel recupero finale, con i gol di Tijjani Reijnders e Samuel Chukwueze che hanno permesso prima di pareggiare e poi di vincere. 3 punti di fondamentale importanza.

Sergio Conceicao ha sostituito Theo Hernandez e Rafael Leao dopo il primo tempo terminato sul risultato di 1-1. Ha utilizzato praticamente ogni arma a sua disposizione per ottenere questo successo. Purtroppo, nel finale c’è stato un momento di alta tensione con Davide Calabria. I due hanno dovuto essere divisi da giocatori e membri dello staff. Brutto da vedere.

Milan-Parma: le dichiarazioni di Sergio Conceicao a DAZN

Conceicao ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della partita e ovviamente ha avuto più temi da affrontare.

NERVOSISMO – “Io sono nervoso ogni giorno. A volte con questa adrenalina che si crea durante la partita… Si vive con passione questo sport, sono cose che per me vanno bene. Era una situazione della partita e niente, è successo così. Come con i figli, se non c’è un comportamento non corretto bisogna dire qualcosa. Io sono diretto, forse abbiamo detto una parola di troppo. Non è un problema. I giocatori sono protetti da me, stiamo creando un legame importante ed è quello che voglio. Si è visto oggi, con lo spirito abbiamo vinto. A un certo punto non c’era più strategia, c’era lo spirito”.

THEO E LEAO SOSTITUITI E RIMONTA – “Preferivo vincere prima, tranquillamente, invece di rimontare. Ma questo dimostra il carattere e lo spirito. Bisogna migliorare sul gioco sicuramente. Le scelte fatte nell’intervallo sono state fatte nell’intervallo le ho prese per migliorare la squadra, indipendentemente dai nomi. Theo e Leao ci hanno dato tanto nel passato recente, niente da dire, continueranno a essere molto importanti. Dico già che a Zagabria giocheranno, va tutto bene con loro. Sono scelte dell’allenatore, mi pagano per questo.”.

MANCA FINALIZZATORE O GIOCO – “Manca l’equilibrio tra fase difensiva e offensiva, è tutto connesso. Spesso vediamo l’attaccante che deve fare gol, però è tutta la squadra che deve lavorare meglio per arrivare negli ultimi 30 metri ed essere in condizione di fare gol. E serve migliorare anche difensivamente, soprattutto nelle coperture”.

FOFANA SQUALIFICATO PER IL DERBY – “Era dispiaciuto, perché perderà una partita importante. Sono io il colpevole per averlo messo in campo. I 3 punti col Parma valgono come i 3 punti con l’Inter. Non volevo perdere punti oggi”.

A LUNGO NELLO SPOGLIATOIO NEL POST-PARTITA – “Scusate il ritardo… Domani cominciamo a lavorare per la partita in Champions League, ci sono tanti piccoli dettagli… “.