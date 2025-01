Il Milan ha bloccato tutto, ora la firma può saltare: i dettagli

I rossoneri hanno deciso di congelare la trattativa secondo la Gazzetta dello Sport, ora la firma è seriamente a rischio

Il Milan è alle prese con gli ultimi giorni disponibili di calciomercato. La trattativa per Santiago Gimenez prosegue ma con le solite modalità: tempi stretti e offerte basse non superiore ai venti milioni, come è successo in tanti altri casi, e per questo è facile pensare che alla fine non si farà. Ci sono ancora indiscrezioni in merito ma da parte dei tifosi lo scetticismo è tantissimo proprio a causa dei precedenti. Per questo motivo, il rischio che il Milan chiuda gennaio con il solo Kyle Walker, in un ruolo che è diventato prioritario solo dopo l’infortunio di Emerson Royal, è molto alto.

Oltre ad acquisti e cessioni, il Milan è anche in trattativa coi propri giocatori per quanto riguarda i rinnovi di contratto. Nelle scorse settimane, nel momento clou della contestazione dei tifosi rossoneri (in seguito al pareggio interno col Genoa), si diffuse l’indiscrezione di firme imminenti di Pulisic, di Reijnders e di Maignan. Nel frattempo però non sono arrivati annunci e anche Ibrahimovic, nella conferenza stampa di presentazione di Walker, ha detto che sono ancora in corso i colloqui. Quello che preoccupa di più i tifosi è il rinnovo di Theo Hernandez, e le indiscrezioni circolate stamattina alimentano le ansie.

Il Milan riflette sul rinnovo di Theo Hernandez

Il rendimento di Theo Hernandez in questa stagione è clamorosamente scarso. Poche partite positive, tantissime negative, tanto da convincere Paulo Fonseca ad escluderlo dai titolari più volte. L’arrivo di Sergio Conceicao ha cambiato un po’ tutto e la Supercoppa Italiana aveva fatto pensare ad una rinascita. Invece, il francese continua ad offrire prestazioni pessime anche in questo 2025. Nel disastro che è ad oggi la stagione rossonera, lui è sicuramente uno dei peggiori, se non il peggiore.

In Milan-Parma se ne è accorto anche Conceicao, che ha addirittura deciso di sostituirlo insieme a Leao. E chi è entrato al suo posto, Davide Bartesaghi, in 45′ ha fatto molto più di Theo in tante partite. Il ragazzo del Milan Futuro meriterebbe più spazio: il talento è evidente, e non da oggi, e le caratteristiche sono molto interessanti: il suo sviluppo sarà probabilmente da un braccetto di sinistra da difesa a tre, ma ad oggi può essere una risorsa utile al posto di un Theo impalpabile.

Prestazioni che, secondo la Gazzetta dello Sport, starebbero convincendo il Milan a congelare la trattativa per il rinnovo. E questo potrebbe cambiare tutto visto che, non troppo tempo fa, si parlava di una firma più vicina. Ora però potrebbe verificarsi un clamoroso ribaltone ma la società deve prendere una importante decisione perché a giugno resterà un solo altro anno di contratto: a quel punto, o è rinnovo o è addio. Ma se Theo Hernandez dovesse continuare così, pensare ad una cessione non sarebbe così complicato.