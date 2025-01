Clamoroso Milan: super offerta per Leao

Anche Rafa Leao nel mirino. Il Milan ha ricevuto una proposta irrinunciabile per l’attaccante portoghese: un blitz in piena regola per il dieci

Sono ore frenetiche in casa Milan. C’è davvero la sensazione che in via Aldo Rossi possa succedere di tutto. Queste ore sono chiaramente quelle del centravanti. Il Diavolo si appresta a salutare Alvaro Morata per accogliere Santiago Gimenez. E’ questa la speranza, ma manca ancora qualche dettaglio per la fumata bianca e il via libera definitivo.

Ma ieri sono stati tantissimi i giocatori finiti sul tavolo delle trattative. Si è tornati così a leggere del possibile addio di Fikayo Tomori e Pavlovic: il primo finito nel mirino dei club inglesi, il secondo nuovamente di una squadra turca, il Galatasaray. Difficile che uno dei due faccia le valigie, considerando che domenica saranno chiamati a giocare dal primo minuto nel derby contro l’Inter. C’è poi, ovviamente, anche Davide Calabria che può salutare.

La situazione è davvero paradossale. Anche in attacco sono tanti i calciatori con le valigie in mano: da Noah Okafor a Samu Chukwueze, passando per Luka Jovic e Francesco Camarda. Il giovanissimo centravanti è pronto a trasferirsi al Monza in prestito secco. Avrà così modo di mettere minuti nelle gambe

Oltre 100 milioni per due: al Milan non c’è pace

Ma le scorse ore sono state anche quelle della rivelazione della super offerta per Theo Hernandez. I rossoneri hanno ricevuto una proposta da 50 milioni di euro da parte del Como. Como disposto addirittura a garantire un contratto da sette milioni di euro al giocatore. L’offerta però è stata rispedita al mittente

Come quella per Rafa Leao. E’ Gianluca Di Marzio a scriverne: nelle scorse ore sarebbe stato l’Al Nassr a farsi avanti con una proposta da 70-85 milioni di euro. Il Milan, però, non avrebbe aperto alla trattativa per la cessione del calciatore che in questi mesi è stato spesso accostato anche al Barcellona. Il Diavolo ha sempre valutato il suo giocatore oltre i 100 milioni di euro.

Tante voci che dicerto destabilizzano l’ambiente a pochi giorni dal derby. In casa Milan si sta vivendo una situazione davvero assurda in un momento della stagione, dove bisognerebbe pensare solamente al campo, ma a Carnago e in via Aldo Rossi non sembra possibile e domenica si scende in campo, ma la testa dove sarà?