120 milioni e Leao via a gennaio: decisione già presa

Rafa Leao è tornato al top della condizione grazie alla cura di Sergio Conceiçao e ora il suo valore è di nuovo lievitato verso l’alto

Si parla di 120 milioni per vederlo andar via da Milanello. La decisione da parte della società rossonera è già stata presa e difficilmente cambierà nel corso delle prossime settimane. Cardinale e Ibrahimovic sono d’accordo su questo.

Se un merito si può dare a Conceiçao, oltre al trofeo vinto a Riad, è quello di aver rimesso le cose apposto a tempo di record. Si perché il Milan con Fonseca navigava nell’oblio, senza una certezza e con tante situazioni irrisolte. La centralità di Leao e Theo Hernandez era uno dei temi principali. Quello che con Pioli era diventato l’asse decisivo dello Scudetto, si era trasformato in un problema tecnico di di spogliatoio. Giocatori non più centrali e ricerca di soluzioni alternative che non avevano né capo né coda.

I due ragazzi rimotivati sono tornati a fare il bello e il cattivo tempo sulla sinistra e non è un caso che sia contro la Juve che con l’Inter siano stati tra i migliori in campo. La Supercoppa Italiana è stata una magnifica vetrina soprattutto per il portoghese, che si è preso la scena con l’assist meraviglioso sul gol decisivo di Abraham. Dalle sirene di mercato in uscita, ora per Leao si parla di permanenza obbligata sino al termine della stagione.

Rafa Leao non lascia il Milan a gennaio: serve solo un’offerta indecente

Sembra proprio che il Milan per dar via il suo gioiello chieda ben 120 milioni di euro. Questa la “clausola” se così vogliamo definirla per lasciar partire Leao, che al momento ha diverse pretendenti in Premier League. Certo fissare un prezzo così alto per il cartellino significa in pratica dichiararne l’incedibilità o qualcosa del genere.

Lo stesso Leao non vuole andare via durante la stagione e per il momento non ha intenzione di ascoltare nemmeno proposte indecenti dal punto di vista economico dall’Arabia Saudita. Almeno fino a giugno resterà in rossonero e si giocherà la proprie carte con il nuovo allenatore, convinto che si possa riprendere il percorso interrotto con Fonseca. Il suo contratto da 6,5 milioni di euro netti a stagione (fino al 2028), d’altronde, non c’è alcuna fretta. Vedremo se in estate qualche top club sarà disposto a fare follie per strapparlo al Diavolo. Per ora Cardinale e Ibra sono allineati nel puntare sul portoghese.