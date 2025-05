Theo Hernandez, la strada è giusta: arriva la firma

Il punto sul futuro di Theo Hernandez. Il terzino francese ha le idee chiare: ecco cosa può succedere nelle prossime settimane

Il 3-4-3- ha cambiato il Milan. Sono poche quattro partite per dire che il Diavolo ha trovato la quadratura del cerchio, ma è un dato di fatto che il Diavolo in queste sfide ha trovato una solidità difensiva che non mostrava da tempo. Il Milan ha vinto bene contro l’Udinese, con un netto quattro a zero, prima di perdere contro l’Atalanta, nonostante una partita giocata bene.

Così le conferme sul fatto che il 3-4-3 sia il modulo giusto sono arrivate nel derby. E’ vero che quest’anno il Milan ha sempre fatto bene contro l’Inter, ma un 3 a 0 dimostra la crescita di Rafa Leao e compagni. Poi è arrivata anche la vittoria contro il Venezia. Una vittoria da squadra matura, che ha saputo difendere bene e sfrutta in parte le occasioni che ha avuto.

Il nuovo modulo è evidente che esalti diversi calciatori: per i tre difensori, Pavlovic, Gabbia e Tomori, adesso è certamente più facile, ma il 3-4-3 è soprattutto lo schieramento perfetto per Theo Hernandez, che ha la possibilità di attaccare con maggiore tranquillità, avendo le spalle coperte. Così il francese ha migliorato il suo rendimento, sfornando prestazioni all’altezza della sua fama. Ha trovato il gol contro l’Udinese e giocato bene le altre partite.

Milan, Theo Hernandez è cambiato: ora il rinnovo

Tutti stiamo ammirando un Theo Hernandez diverso rispetto a quello visto negli ultimi mesi. Un Theo Hernandez che ha attraversato un periodo complicato anche fuori dal campo.

Quel periodo oggi sembra davvero alle spalle e la nascita della secondagenita ha certamente contribuito a ritrovare una serenità fuori dal campo che lo sta aiutando parecchio. Theo e Zoe stanno benissimo a Milano e vorrebbero continuare a vivere in Italia, ma serve chiaramente un rinnovo alle giuste cifre.

La volontà del francese è di resta al Milan e queste settimane ad alti livelli possono aiutarlo a firmare il contratto. Ora il Milan ci sta pensando seriamente, consapevole del fatto che trovare un terzino come Theo è impossibile. La firma, dunque, può arrivare a breve, sui 5/6 milioni di euro più bonus. Un addio non è mai stato nei pensieri di Theo Hernandez. Solo se dovesse arrivare una squadra come il Real Madrid potrebbe cambiare.