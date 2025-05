La stella della Serie B pronta a dire sì: Coppa Italia decisiva per il Milan

Milan già molto attivo in sede di mercato in vista della prossima stagione con i rossoneri decisi a dare l’assalto ad una stella della Serie B.

Il Milan guarda con attenzione al mercato per cercare i giusti profili per rinforzare la rosa. La stagione deludente in campionato e Champions League costringerà i rossoneri a cambiare molto in vista del 2025/2026.

Resta un solo grande obiettivo per il Milan in vista di questo finale di stagione con i rossoneri che devono centrare la vittoria in Coppa Italia contro il Bologna per sollevare il secondo trofeo della stagione ed approdare in Europa League per la prossima annata. Tra i vari nomi che il club sta analizzando per la prossima stagione c’è anche un calciatore che attualmente milita in Serie B, già in passato accostato più volte ai rossoneri. Un colpo che può chiudersi positivamente nel caso in cui il Milan dovesse riuscire a chiudere positivamente una cessione.

Il Milan guarda in Serie B, la stella verso i rossoneri

Uno degli obiettivi del Milan in vista dell’estate è rappresentato da Domenico Berardi, attaccante esterno del Sassuolo che ha conquistato la promozione insieme alla squadra emiliana e si appresta a tornare in Serie A dopo un solo anno di purgatorio.

L’attaccante, classe 1994, è stato accostato a diverse squadre durante la scorsa estate e lo scorso inverno ma il lungo infortunio che lo ha tenuto fuori dai campi di gioco lo ha portato a scegliere di restare al Sassuolo, unica squadra con la quale ha giocato per tutta la carriera. Campione d’Europa nel 2021 con la nazionale italiana, la punta esterna ha più volte affermato di voler giocare nelle coppe.

Berardi potrebbe decidere di cambiare aria una volta riportata la sua squadra in Serie A andando ad accettare la corte di un club che possa permettergli di giocare le coppe europee in vista della prossima stagione. Il Milan, pronto a salutare Joao Felix e Samuel Chukwueze in vista dell’estate, potrebbe investire circa 12 milioni di euro per portare in rossonero la punta esterna ed aumentare il numero di italiani in rosa.

Una delle volontà del Milan è proprio quella di aumentare il numero di giocatori italiani all’interno dello spogliatoio per provare a costruire uno zoccolo duro all’interno della rosa che possa vivere al meglio le difficoltà e cercare di affrontare i momenti difficili che in questa stagione si po