Simeone lo mette alla porta: lo prende il Milan

Diego Simeone è pronto a dirgli addio, ora c’è la pista rossonera che prende forma: il Milan può puntarvi in estate

In attesa di capire se alla fine la squadra di Sergio Conceicao riuscirà nell’impresa di conquistare il secondo trofeo stagionale – la sesta Coppa Italia della sua storia – battendo il Bologna, è già il calciomercato il tema caldo in casa rossonera. Perché questo Milan andrà certamente migliorato in vista della prossima stagione.

È tempo quindi di programmare le prossime mosse in sede di mercato, a partire dagli addii. Il Milan saluterà Tammy Abraham, destinato a rientrare alla Roma dopo il prestito non proprio brillante in maglia rossonera. Occhio, poi, alla possibilità che un big possa fare le valigie e riempire le casse della società di Via Aldo Rossi. Rafa Leao rimane sempre al centro di rumors di mercato, con diversi grandi club che monitorano la situazione intorno al campione portoghese.

Per le potenziali entrate, invece, la situazione sembra in procinto di cambiare repentinamente. In ‘soccorso’ del Milan potrebbe arrivare Diego Simeone e una decisione che potrebbe far gioire i tifosi rossoneri durante i mesi estivi: il colpo, direttamente dall’Atletico Madrid, può rappresentare la scelta giusta per la rosa del ‘Diavolo’.

Dall’Atletico al Milan: lo manda Simeone

Il portale iberico ‘Fichajes.net’ riporta quella che rischia di essere una chance troppo ghiotta per il Milan. L’Atletico Madrid, dopo una stagione non proprio esaltante, ha intenzione di cambiare tanto in vista della riapertura della prossima sessione di calciomercato. Interessi, in uscita, che potrebbero riguardare proprio i rossoneri.

Secondo il portale spagnolo Simeone avrebbe già deciso di ‘scaricare’ tre giocatori che non rientrano più nei piani per l’immediato futuro: uno di questi potrebbe fare al caso della dirigenza di Via Aldo Rossi. Oltre a Javi Galàn e Alexander Sorloth, il ‘Cholo’ è pronto a mettere sul mercato Thomas Lemar. Il centrocampista francese, classe 1995, sin dal suo arrivo a Madrid nell’estate 2018 non ha reso secondo le aspettative. Anzi.

Pagato 72 milioni di euro che hanno certamente fatto felice il Monaco, Lemar nelle ultime stagioni ha rivestito diversi ruoli nell’attacco del ‘Cholo’ ma senza mai convincere appieno il tecnico argentino. Per questo, nonostante la scadenza ferma al 30 giugno 2027, Lemar cambierà presto squadra.

7 presenze tra campionato e coppe, appena 106′ in campo senza né gol né assist: un lento declino che si concluderà con la cessione in estate. Il Milan, che sulla trequarti rispedirà al Chelsea Joao Felix, è alla finestra. Non è nemmeno da escludere la possibilità di un prestito anche se il club spagnolo punterebbe, da subito, alla cessione a titolo definitivo.