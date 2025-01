La situazione si è ribaltata, il Milan non lo cede più

Cambia tutto in casa Milan: la società ha decido di non cederlo più, resta in rossonero fino a giugno. I dettagli

Il disastro è completo. L’unica cosa che il Milan non doveva fare a Zagabria era perdere e infatti il Milan ha perso. E a rendere tutto ancor più grave è il modo. Una prestazione angosciante quella dei rossoneri contro la Dinamo, entrati in campo con il solito pessimo atteggiamento. Lo ha sottolineato anche Conceicao nel post partita: “Nel primo tempo sono le mancate le basi del calcio, cioè l’aggressività e la voglia di vincere duelli“. A questo poi si sono aggiungi gli errori individuali, di diversa natura, di Gabbia e Musah. La frittata è fatta e ora il guaio è doppio.

Non solo il Milan ha perso l’occasione di qualificarsi agli ottavi di finale direttamente senza Play Off, ma con la sconfitta è anche capitato nella parte peggiore del tabellone. La prossima avversaria, lo scopriremo oggi, sarà una fra Feyenoord e Juventus. Dopodiché, se i rossoneri dovessero riuscire a superare lo spareggio, c’è il pericolo derby con l’Inter agli ottavi. Insomma, un disastro totale. Intanto ci sono le ultime ore di mercato e per il Milan l’opportunità di intervenire si sta riducendo. Sicuramente sono cambiate alcune cose in uscita.

Cambia il futuro del difensore: il Milan se lo tiene stretto

Ad inizio mercato, il Milan sembrava destinato a vendere Fikayo Tomori alla Juventus. L’arrivo di Conceicao ha cambiato tutto perché l’inglese è tornato titolare, fino alle ultime due partite. Col Parma, l’ex Chelsea è rimasto in panchina in favore di Pavlovic, che aveva fatto una buona prova col Girona qualche giorno prima in Champions (con Tomori squalificato).

Il serbo si è confermato poi col Parma e, tutto sommato, anche mercoledì a Zagabria. Prestazioni che hanno convinto Conceicao a dargli più spazio e quindi la società a rinunciare alla sua cessione. Poche settimane fa Pavlovic era dato in uscita con la Turchia come destinazione: dal Fenerbahce era arrivata un’offerta da 20 milioni presa in seria considerazione dal club. Non dal difensore, che ha spinto per restare e alla fine ha avuto ragione lui.

La sua cessione quindi è definitivamente saltata: Pavlovic resta al Milan almeno fino a giugno ed è probabile che le ultime prestazioni gli abbiano fatto guadagnare un po’ di punti nelle gerarchie di Conceicao visto che all’inizio con il nuovo allenatore non aveva mai giocato.