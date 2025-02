Due nuovi acquisti titolari: le scelte di Conceicao per Empoli-Milan

La probabile formazione dei rossoneri per Empoli-Milan: Conceicao è pronto a schierare due nuovi acquisti dal primo minuto

Il Milan si prepara a scendere in campo di nuovo, a tre giorni dalla partita di Coppa Italia contro la Roma, in campionato con l’obiettivo di tornare a vincere dopo il pareggio con l’Inter. I rossoneri hanno bisogno dei tre punti per mantenere viva la speranza Champions League: la vittoria della Fiorentina nel recupero con l’Inter rende tutto ancor più difficile, ma il Milan ha di fronte un calendario abbordabile e deve provare a fare più punti possibili, a partire da Empoli.

L’ambiente ha ritrovato di nuovo entusiasmo come aveva fatto dopo la Supercoppa: in quel caso, società e squadra non riuscirono a cavalcare l’onda e adesso c’è una nuova occasione. I nuovi acquisti hanno portato una vantata di aria fresca che serviva e non poco, esattamente come aveva fatto Sergio Conceicao per il grande successo di Riyad. La speranza è che questa sia l’energia giusta per vincere più partite possibili in campionato e non solo. A proposito di nuovi acquisti: chi fra loro giocherà contro l’Empoli?

Empoli-Milan, la probabile formazione

Ricordiamo che il Milan non ha a disposizione Warren Bondo, acquistato dal Monza per sostituire Bennacer, a causa di un piccolo problema fisico: lo vedremo in campo solo la prossima settimana. Tutti gli altri, invece, sono arruolabili, a partire da Kyle Walker, che ha già giocato due partite e di ottimo livello: sarà in campo titolare anche domani al Castellani insieme, ancora, a Tomori, a Pavlovic e a Theo Hernandez, davanti al solito Maignan.

Dovremmo vedere ancora un Milan schierato con il 4-2-3-1, almeno all’inizio: ad oggi, sembra difficile una titolarità di Joao Felix da trequartista, più probabile invece Musah e Fofana in mezzo con Reijnders qualche metro più avanti. Rafael Leao dovrebbe tornare in campo dal primo minuto dopo la panchina con la Roma a sinistra con Pulisic dall’altra parte. Il centravanti, a meno di sorprese, dovrebbe essere Santiago Gimenez, ad oggi favorito su Abraham nonostante la doppietta in Coppa Italia.

Il messicano è pronto e lo ha dimostrato anche mercoledì: è entrato in campo con grande convinzione e Conceicao potrebbe dargli subito spazio a Empoli. A meno di sorprese, sarà questo l’undici che scenderà in campo domani al Castellani alle ore 18:00 per affrontare la squadra di Roberto D’Aversa, reduce da una stagione fin qui di buonissimo livello.