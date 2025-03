Allarme rosso al Milan: l’offerta che porta via Reijnders

Sirene di mercato importanti per Tijjani Reijnders: ecco l’offerta che può portare via l’olandese al Milan, allarme rosso in casa rossonera

Tijjani Reijnders è senza dubbio uno dei migliori giocatori del Milan fino a questo punto della stagione. I rossoneri hanno avuto tanti alti e bassi nel corso di questo campionato, ma solo il centrocampista olandese ha avuto un rendimento tanto costante quanto importante.

In tante gare, la presenza di Reijnders per il Milan si è rivelata un fattore e la conferma sono i 13 gol segnati in tutte le competizioni che lo rendono uno dei migliori marcatori rossoneri. Per questo motivo, ad inizio marzo, la dirigenza ha pensato bene di blindare il proprio asso del centrocampo, rinnovando il suo contratto fino al 2030 e Reijnders non ci ha pensato due volte ad accettare, trovandosi molto bene a Milano.

Il rinnovo, però, non garantisce una permanenza certa del centrocampista olandese, soprattutto qualora il Milan non dovesse qualificarsi alla prossima Champions League. L’ottima stagione di Reijnders sta attirando l’interesse di moltissimi club ed in estate potrebbero arrivare offerte importanti sulla scrivania rossonera.

Tra i tanti club sulle tracce dell’olandese, uno dei più interessati al giocatore sarebbe il Real Madrid che stando ad indiscrezioni provenienti dalla Spagna, potrebbe far pervenire un’offerta molto importante nella prossima sessione di mercato.

Milan, allarme rosso per Reijnders: il Real Madrid pronto all’assalto

Il Real Madrid è fortemente interessato a Tijjani Reijnders ed in estate lancerà il proprio assalto al centrocampista del Milan. Stando a quanto riportato da Fichajes.net, l’entourage del giocatore olandese si aspetta offerte importanti dalla Liga e i Blancos sarebbero del tutto invaghiti del giocatore che andrebbe ad alzare ulteriormente la qualità del centrocampo.

Ad oggi, il Real Madrid non ha fatto alcuna proposta formale al Milan, considerato che manca ancora un po’ all’inizio della sessione estiva, ma il forte interesse per Reijnders potrebbe trasformarsi presto in qualcosa di più concreto. Un interesse che ha fatto scattare l’allarme rosso in casa Milan dove c’è comunque preoccupazione riguardo il futuro del proprio giocatore nonostante il rinnovo fino al 2030.

Il Milan sa che per trattenere Reijnders potrebbe essere fondamentale la qualificazione alla Champions League e da qui a fine campionato dovrà dare il massimo per centrarla. In caso contrario, Reijnders potrebbe anche lasciare i rossoneri per unirsi al club più blasonato d’Europa, pronto a far follie pur portare il giocatore a Madrid.