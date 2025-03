Colpo folle tra Milan e Inter: firma pazzesca

Chi sarà il prossimo acquisto del Milan? I rossoneri hanno già in mente un nuovo colpo per rinforzare il centrocampo.

Importanti novità di mercato sul futuro del Milan. Ci sono delle indiscrezioni che arrivano dall’Inghilterra relative al prossimo colpo dei rossoneri, che sono pronti a chiudere questa operazione che riguarda il giocatore che è nel mirino anche dell’Inter.

La dirigenza guarda al futuro e lavora in vista della prossima estate. In attesa di capire chi sarà il prossimo allenatore e direttore sportivo, Moncada sta già sondando il terreno a caccia di talenti da mettere a disposizione del nuovo allenatore visto che è ormai conclamato l’addio di Conceicao che saluterà una volta terminata questa stagione.

Calciomercato Milan: nome nuovo per il centrocampo

Il giovane del Chelsea Andrey Santos, che ha trascorso un anno e mezzo brillante in prestito allo Strasburgo, è il nome nuovo per il mercato del Milan. Secondo quanto riportato dai media londinesi, diverse società si sono interessate all’ingaggio del brasiliano che è ancora di proprietà dei Blues. PSG e Monaco sono tra i club interessati a ingaggiare Santos, qualora il Chelsea decidesse di metterlo sul mercato anzichè tenerlo in rosa per la prossima stagione. Le squadre francesi non sono le uniche interessate al centrocampista, infatti anche Milan e Inter stanno pianificando l’acquisto di Santos per la prossima stagione.

Il vantaggio, per il Chelsea, è che entrambi i club milanesi hanno dato piena disponibilità a prenderlo anche in prestito secco. Le due società e hanno inviato, nell’ultimo periodo, i loro osservatori a visionare da vicino Santos che sta facendo molto bene allo Strasburgo. Un prestito, in una delle due società, aumenterebbe il valore del giocatore e per il Chelsea sarebbe un grande affare. Dall’altro lato, però, c’è chi spinge per la permanenza di Santos con la squadra che potrebbe aver bisogno delle qualità del talento brasiliano. Adesso, quindi, non resta che attendere la decisione finale da parte dei Buels che a fine stagione dovranno prendere una decisione riguardo il futuro di Andrey Santos che, nelle scorse settimane, ha parlato e dichiarato che al momento non ha sentito nessuno del Chelsea. Un indizio, dunque, riguardo il possibile addio, che potrebbe materializzarsi nel corso della prossima finestra di mercato con Milan e Inter alla finestra per Santos che potrebbe arrivare in Serie A.