Penalizzazione in arrivo, sorride il Milan: ora l’obiettivo è più vicino

Potrebbe arrivare una notizia positiva a breve per i rossoneri: ecco di cosa si tratta.

Una novità della stagione 2024/2025 è la presenza del Milan Futuro nel Girone B del campionato di Serie C. Come Juventus e Atalanta, anche i rossoneri hanno deciso di creare una squadra Under 23 nella terza divisione italiana.

Un progetto utile per valorizzare i giovani che escono dal vivaio, consentendo loro di misurarsi in un campionato professionistico con calciatori più esperti. Una buona palestra per crescere. Purtroppo, però, le cose non sono andate nel verso giusto per il Milan. La squadra, costruita non nel modo migliore e non affidata all’allenatore giusto (Daniele Bonera, sostituito tardi da Massimo Oddo) non ha mai ingranato.

L’obiettivo minimo stagionale era conquistare una salvezza tranquilla ed è stato fallito. C’è una lotta in corso per evitare la retrocessione diretta in Serie D. Sperando di evitare un fallimento totale, bisognerà passare almeno per il playout, visto che salvarsi direttamente è ormai impossibile a causa dell’eccessiva distanza dalla quindicesima posizione.

Serie C, Milan Futuro: qual è la situazione

Nell’ultima giornata il Milan Futuro è riuscito a sconfiggere il Campobasso con un gol di Michele Camporese al 95′. Dopo aver incassato il gol del 2-2 su rigore al 92′, i rossoneri sono riusciti a trovare la rete della vittoria e ad evitare così una beffa atroce. Si tratta solo del quinto successo nel campionato di Serie C, segnale di quanto sia stata complicata questa stagione.

Nel prossimo turno la squadra di Oddo affronterà il Sestri Levanti in uno scontro diretto e non potrà permettersi di fallire. Poi ci sarà la difficile sfida contro la Ternana, allenata dall’ex rossonero Ignazio Abate e in lotta per la promozione in Serie B. Gubbio e Vis Pesaro le ultime avversarie prima di sapere se ci sarà la possibilità disputare il playout per evitare la retrocessione.

Da ricordare che la squadra penultima in classifica retrocederà direttamente in Serie D se terminerà il campionato con oltre 8 punti di distacco dalla quintultima. Stessa sorte per la terzultima, se avrà oltre 8 punti di svantaggio dalla quartultima.

In questo momento non c’è uno scenario del genere, importanti i 6 punti di penalizzazione comminati alla Lucchese per violazioni di natura amministrativa. Il club toscano ha appena cambiato la quarta proprietà nel giro di pochi mesi. Entro il 16 aprile dovranno essere saldate le pendenze e pagati gli stipendi, altrimenti scatterebbe un’altra penalizzazione che verrebbe scontata nel prossimo campionato.

Una situazione che avrebbe certamente contraccolpi per la squadra, anche se non nell’attuale classifica. Il Milan Futuro potrebbe ricevere un altro “aiuto” dai guai della Lucchese.