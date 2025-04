Quando verrà annunciato il successore di Papa Francesco, c’è la data

Quando verrà annunciato il successore di Papa Francesco: come funziona la procedura e la data della fumata bianca

Papa Francesco è morto. L’annuncio è arrivato nelle prime ore del mattino di questo lunedì dell’Angelo: ad annunciarlo è stato il Cardinale Farrell. L’addio alle 7:35 di oggi: non si conoscono ancora le cause, ma è probabile che siano legate al suo recente lungo ricovero per problemi di natura respiratoria. Aveva con grande forza superato quel duro momento anche grazie allo splendido lavoro dei medici dell’Ospedale Gemelli.

Da qualche settimane era rientrato in Vaticano, sempre sotto attenta osservazione: le sue condizioni non erano ancora del tutto ottimali ma, pian piano, si stava riprendendo, e infatti aveva ripreso anche a fare uscite pubbliche (anche recentissime). Non si sa ancora la data dei funerali: lo annuncerà a breve il Vaticano, così che i fedeli potranno dargli l’ultimo saluto.

Successore Papa Francesco, quando sarà annunciato

Dopodiché, si procederà con l’inizio di tutto il processo per il sostituto: sono previsti una lunga serie di riti tradizionali per accompagnare la fine di un pontificato e l’inizio di uno nuovo. Dopo la morte di un Papa, i cardinali di tutto il mondo si riuniscono in una lunga serie di riunioni per discutere di questioni ecclesiastiche e anche per definire quelli che secondo loro devono essere i canoni del nuovo Papa. Dopo 15 giorni dal funerale, inizierà il Conclave, che si terrà nella Cappella Sistina.

Il Papa verrà scelto tramite votazioni e si andrà avanti fino a quando non ci sarà una maggioranza di due terzi più uno. Una volta eletto, il cardinale dovrà decidere se accettare o meno: in caso si risposta positiva, si avrà il famoso Habemus Papam e la fumata bianca (che nasce dalla combustione delle cartelle elettorali bruciate con sostanze chimiche particolari per dare al fumo il colore bianco).