Amore eterno per il Milan: “Voglio il rossonero”, Arsenal respinto

Le dichiarazioni del calciatore non lasciano davvero dubbi: i tifosi possono esultare. La Premier League e il Barcellona sono davvero lontani

C’è solo il Milan nei suoi pensieri e un po’ la Nazionale. Il calciatore, in una recente intervista, ha spazzato via ogni dubbio, parlando chiaramente dei suoi sogni, dei suoi desideri. Parole che chiaramente faranno felici tutti i tifosi del Diavolo.

Ormai da settimane è finito sotto la lente di ingrandimento. Ci sta pensando seriamente l’Arsenal, che lo ha fatto seguire anche la passata stagione, pronto a sfidare il Barcellona per strapparlo al Milan. Stiamo parlando di Davide Bartesaghi, diventato protagonista dei rossoneri.

Massimiliano Allegri ha creduto in lui fin dal primo giorno, tanto da fare il suo nome a Gennaro Gattuso ad agosto. Bartesaghi così ci ha messo poco a prendersi una maglia da titolare. Di fatto è lui che ha sostituito Theo Hernandez, con Pervis Estupinan relegato in panchina.

Il nome di Bartesaghi era già sul taccuino di Arsenal, Barcellona e Chelsea, prima della sua esplosione. Adesso i top team sono pronti ad investire parecchio per strapparlo al Milan, anche più di 40 milioni di euro.

Bartesaghi, solo il Milan nei suoi pensieri: il punto della situazione

Ma nei pensieri del giocatore c’è solo il rossonero: “Sono tanto tifoso, lo sono da quando ero veramente piccolo – afferma nel corso di un’intervista ai canali ufficiali, a “quick fire” – E’ stato mio padre a trasmetterti un po’ la passione Milan. Idoli? Oltre a Paolo Maldini osservavo Marcelo, quando iniziavo a guardare il calcio, e quindi guardavo lui”.

Poi arrivano le belle parole relative ai rossoneri. Bartesaghi ha soprattutto un grande sogno: “Quello di rimanere il più a lungo possibile al Milan, e poi ovviamente vestire la maglia della Nazionale”.

Anche il Milan sarà chiaramente felice delle dichiarazioni di Davide Bartesaghi, sul quale punta molto. I rossoneri vogliono continuare con il terzino italiano e ben presto si siederanno attorno ad un tavolo per rinnovare il contratto. Un contratto, prolungato da poco, ma che va adeguato vista la crescita esponenziale del ragazzo.