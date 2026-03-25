Rispetto per Fofana, il francese nel Milan del futuro

Il centrocampista sta convincendo tutti: ora il suo addio è sempre più lontano. Il punto della situazione

28 presenze, di cui 25 in Serie A, con due gol e quattro assist. E’ questo il bilancio stagionale di Youssouf Fofana. Il francese sabato scorso, contro il Torino, ha realizzato la sua seconda rete, decisiva per le sorti della partita.

Una rete davvero importante, che racchiude tanti significati. Fofana ha vissuto un’annata intensa, con diversi errori sotto porta. Allegri gli aveva chiesto più gol – una quindicina insieme a Ruben Loftus-Chek – ma i numeri sono stati altamente disattesi.

Il popolo rossonero, soprattutto quello social, glielo ha spesso fatto pesare. Un peso che Fofana ha dovuto portare sulle spalle per tante partite: il gol contro il Torino ha dunque rappresentato una liberazione per il centrocampista, che dalla prossima sfida si sentirà con meno pressioni quando avrà la possibilità di calciare in porta.

Milan, un gol che cambia tutto: lunga vita a Fofana

Fofana ha segnato, ma nessuna esultanza polemica, nessuna esultanza di sfogo: l’ex Monaco ha scelto di pensare ai compagni, ha pensato a Rafa Leao e Chris Pulisic, dimostrando di essere un vero uomo spogliatoio.

Si è così piegato sulle ginocchia, portandosi il braccio al volto, come esultano il dieci e l’undici. Il gesto ha chiaramente fatto piacere a tutti, anche ai tifosi che ora sono dalla sua parte.

Fofana si merita il supporto del suo popolo rossonero e non solo per l’atteggiamento esemplare mostrato. Il francese ha altre qualità, indispensabili per questo Milan. Pressing, corsa e assist, come quello splendido con cui Estupinan ha deciso il derby.

Massimiliano Allegri, che ha sempre puntato tanto su di lui, lo sta facendo giocare in un ruolo non proprio suo, ma Fofana ha fornito tante prestazioni positive. Anche su MilanLive.it, abbiamo spesso criticato il giocatore, ma cederlo per 30 milioni di euro avrebbe poco senso. Forse non è il titolare a cui affidarsi totalmente, ma all’interno di una rosa lunga può essere uno dei giocatori importanti del Diavolo. Poi se dovesse imparare a segnare, arrivando a quei 7-8 gol…