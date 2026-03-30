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Milan-Bellanova, tutti i motivi per il no: altro colpo dall’Atalanta

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La notizia che sta circolando in queste ore sta facendo parecchio discutere: la presa di posizione è davvero netta

Bellanova con la maglia dell'Atalanta
Milan-Bellanova, tutti i motivi per il no: altro colpo dall’Atalanta (Ansa) – MilanLive.it

 

Raoul Bellanova ancora al Milan. E’ questa la notizia delle ultime ore che sta facendo discutere parecchio i tifosi del Diavolo. Una notizia che non piace al popolo rossonero, che preferirebbe altri tipi di investimenti. Il possibile rientro alla base di colui che è cresciuto sui campetti di Milanello convince davvero pochi e basta farsi un giro sui social per capirne il motivo.

E’ vero che Bellanova sarebbe utile per le liste, essendo nato calcisticamente al Milan, ma il suo cuore batte per altri colori, quelli nerazzurri dell’Inter. Era stato lo stesso giocatore a dichiararlo apertamente, senza troppi giri di parole. Quell’addio turbolento, che tutti ricordano, al Milan, ha certamente lasciato il segno.

I tifosi del Milan, dunque, non vorrebbero Bellanova soprattutto per via della sua fede nerazzurra, ma ci sono altri fattori che non convincono giustamente il popolo del Diavolo: l’esterno ha dimostrato di non essere proprio un campioncino in ascesa e ha dimostrato di saper giocare soprattutto a cinque. Le sue caratteristiche, poi, non convincono totalmente: tanta corsa, poca tecnica e tanta fatica a difendere. 

Forse, meglio tenersi Athekame, che sta crescendo parecchio di partita in partita o puntare su chi ha dimostrato di poter esplodere, come Palestra. Il trasferimento di Bellanova al Milan, dunque, non convince. Affare già bocciato, ma visti i fantastici rapporti tra il suo entourage e Furlani…