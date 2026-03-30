Milan-Bellanova, tutti i motivi per il no: altro colpo dall’Atalanta

La notizia che sta circolando in queste ore sta facendo parecchio discutere: la presa di posizione è davvero netta

Raoul Bellanova ancora al Milan. E’ questa la notizia delle ultime ore che sta facendo discutere parecchio i tifosi del Diavolo. Una notizia che non piace al popolo rossonero, che preferirebbe altri tipi di investimenti. Il possibile rientro alla base di colui che è cresciuto sui campetti di Milanello convince davvero pochi e basta farsi un giro sui social per capirne il motivo.

E’ vero che Bellanova sarebbe utile per le liste, essendo nato calcisticamente al Milan, ma il suo cuore batte per altri colori, quelli nerazzurri dell’Inter. Era stato lo stesso giocatore a dichiararlo apertamente, senza troppi giri di parole. Quell’addio turbolento, che tutti ricordano, al Milan, ha certamente lasciato il segno.

Ma la carriera di Bellanova tolte le annate di Cagliari e Torino la avete presente?

Mediocre clamoroso e testa che è meglio non commentare, quinto allergico al controllo del pallone, scarso difensivamente e piedi fucilati. Athekame è meglio, allegramente — Uccellino Milan (@UccellinoMilan) March 30, 2026

Bellanova scappato da Milano per andare a Bordeaux. Stia bello tranquillo a Bergamo. https://t.co/sx1jDl6ENx — Davide Buffa (@davide31buffa) March 30, 2026

Mi sa che passiamo al 4-3-3 https://t.co/mkfXB2qlmN — Gatteo Mabbia (@_GatteoMabbia_) March 29, 2026

Unico motivo per qui prendono Bellanova pic.twitter.com/KXqs1Ecaps — Andrea99 (@AndreLor99) March 30, 2026

Bellanova ha sempre giocato laterale con difesa a 3 dietro, ma voi il calcio lo seguite? Boh — Uevos (@sscmtt99) March 29, 2026

Ottimo giocatore, ma per come andò via dal #Milan e per aver dichiarato di essere stato sempre interista, #Bellanova per me può restare dov’è. Quello da prendere dall’Atalanta è #Palestra. Peccato mortale farlo finire a Inter o Juventus. — Daniele Triolo (@triolo_daniele) March 30, 2026

I tifosi del Milan, dunque, non vorrebbero Bellanova soprattutto per via della sua fede nerazzurra, ma ci sono altri fattori che non convincono giustamente il popolo del Diavolo: l’esterno ha dimostrato di non essere proprio un campioncino in ascesa e ha dimostrato di saper giocare soprattutto a cinque. Le sue caratteristiche, poi, non convincono totalmente: tanta corsa, poca tecnica e tanta fatica a difendere.

Forse, meglio tenersi Athekame, che sta crescendo parecchio di partita in partita o puntare su chi ha dimostrato di poter esplodere, come Palestra. Il trasferimento di Bellanova al Milan, dunque, non convince. Affare già bocciato, ma visti i fantastici rapporti tra il suo entourage e Furlani…