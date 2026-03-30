Il Milan lo riporta a casa, dal nerazzurro al rossonero

Il giocatore è finito nel mirino del Diavolo, pronto ad investire su di lui: il punto della situazione in vista dell’estate

Sarà un calciomercato movimentato quello che vivrà il Milan nei prossimi mesi. Giorgio Furlani e Igli Tare stanno lavorando per mettere a segno i giusti colpi. La qualificazione in Champions League è sempre più vicina e il Diavolo può programmare con largo anticipo.

Non è un segreto che il club si sta muovendo per acquistare un centravanti, un difensore esperto e un centrocampista di valore. Sono tre i profili principali che la dirigenza vuole consegnare a Massimiliano Allegri, che si aspetta qualcosa, però, anche sulle corsie esterne.

In cima alla lista dei desideri c’è Palestra, che tanto bene ha fatto a Cagliari, tanto da guadagnarsi la convocazione in Nazionale. Il prezzo, però, è già altissimo: servono sui 35/40 milioni di euro per strapparlo all’Atalanta. La concorrenza è importante e servirebbe inserire qualche contropartita tecnica per riuscire ad abbassare le richieste dei bergamaschi.

Milan-Atalana, affari in vista

Athekame, Ricci e Jashari sono dei giocatori che piacciono ai nerazzurri, ma al momento il Milan non appare intenzionato a cedere i centrocampisti.

I profili di cui discutere, dunque, non mancano, senza dimenticare i giovani Comotto e Camarda, che interessano proprio a tutti.

Ma anche il Milan pensa ad un altro elemento dell’Atalanta. Secondo quanto si può leggere su Tuttosport, infatti, il Diavolo sarebbe sulle tracce di Raoul Bellanova. L’esterno, cresciuto nelle giovanili del club rossonero, può lasciare Bergamo per una cifra attorno ai 15 milioni di euro.

Può essere un’occasione, ma i tifosi del Milan mugugnano già: le modalità di addio al Diavolo non erano piaciute così come il passaggio all’Inter, dichiarandosi sostenitore fin da piccolo dei colori nerazzurri. Bellanova, chiaramente, rappresenterebbe un’alternativa ad Alexis Saelemaekers.