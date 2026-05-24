Il futuro di Paolo Maldini potrebbe essere clamorosamente lontano dall’Italia. Dalla Turchia, infatti, arrivano indiscrezioni sempre più insistenti riguardo a un possibile approdo dell’ex direttore tecnico rossonero al Fenerbahçe. Secondo quanto riportato da Yagiz Sabuncuoglu, sarebbe andato in scena a Istanbul un incontro tra Maldini e Hakan Safi, candidato alla presidenza del club gialloblù, per discutere della futura pianificazione tecnica della società.

La notizia ha inevitabilmente lasciato senza parole molti tifosi del Milan, che continuano a vedere in Maldini una figura simbolica, capace di rappresentare identità, competenza e appartenenza. Da quando è terminata la sua esperienza dirigenziale in rossonero, il suo nome è stato spesso accostato a un possibile ritorno a Milanello, soprattutto nei momenti più complicati vissuti dal club. Ma ora lo scenario potrebbe cambiare definitivamente.

Secondo le fonti turche, il progetto del Fenerbahçe sarebbe particolarmente ambizioso. Maldini avrebbe parlato non solo di organizzazione societaria, ma anche di possibili scelte tecniche per la panchina. Tra i nomi emersi ci sarebbero addirittura quelli di Antonio Conte e Stefano Pioli, due profili che darebbero ulteriore peso internazionale al nuovo corso del club turco.

Al momento non esistono conferme ufficiali da parte di Maldini, ma il fatto che i contatti siano entrati nel vivo fa capire quanto il suo profilo sia ancora apprezzato a livello europeo. E mentre in Turchia cresce l’entusiasmo, tra i tifosi milanisti aumenta il rimpianto per una figura che, per molti, non avrebbe mai dovuto lasciare il Milan.