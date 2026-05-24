Rafael Leao verso la panchina. È questa la notizia che sta facendo più rumore alla vigilia di Milan-Cagliari, sfida decisiva per i rossoneri nella corsa Champions. Massimiliano Allegri starebbe infatti seriamente valutando l’esclusione dal primo minuto del numero 10 portoghese, scelta che rappresenterebbe un segnale forte in vista dell’ultima gara stagionale a San Siro.

Nelle ultime prove tattiche il tecnico rossonero ha insistito soprattutto su una coppia offensiva formata da Nkunku e Gimenez, entrambi confermati titolari. Una soluzione che Allegri considera più equilibrata dal punto di vista tattico, soprattutto contro un Cagliari che dovrebbe chiudersi molto nella propria metà campo.

La possibile esclusione di Leao arriva dopo settimane particolari attorno al portoghese. Il rendimento dell’attaccante continua infatti ad alternare grandi giocate a momenti di forte discontinuità, situazione che ha alimentato nuove discussioni sul suo futuro. Non è un caso che nelle ultime settimane siano aumentate anche le indiscrezioni di mercato attorno al numero 10 rossonero, seguito da diversi top club europei.

Allegri, però, sembra voler ragionare soprattutto sull’equilibrio della squadra. Ecco perché contro il Cagliari potrebbe puntare su un attacco più fisico e centrale, con Nkunku libero di muoversi attorno a Gimenez. Una scelta che consentirebbe anche a Modric di agire con maggiore libertà sulla trequarti, altro dettaglio emerso dalle ultime indicazioni di formazione.

Per il resto, il Milan dovrebbe confermare il 3-5-2 visto nelle ultime settimane. Davanti a Maignan spazio a Tomori, Gabbia e Pavlovic, mentre sulle corsie agiranno Saelemaekers e Bartesaghi. In mezzo al campo pronti Fofana, Jashari, Rabiot e Modric.

Il Cagliari, già salvo, dovrebbe invece affidarsi a Belotti riferimento offensivo con Esposito alle sue spalle. Pisacane non vuole però regalare nulla e proverà a chiudere bene la stagione contro un Milan obbligato a vincere.