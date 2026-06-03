Dopo la fine dell’avventura sulla panchina del Milan Futuro, Daniele Bonera potrebbe essere pronto a ripartire dalla Serie C. Nelle ultime ore il nome dell’ex difensore rossonero è stato accostato alla Pro Vercelli, club che starebbe valutando diversi profili per la guida tecnica della prossima stagione.
La panchina piemontese potrebbe infatti cambiare volto nelle prossime settimane e Bonera rappresenterebbe una soluzione gradita per esperienza e conoscenza del calcio giovanile.
Per l’ex collaboratore di Stefano Pioli si tratterebbe di una nuova occasione per rilanciare il proprio percorso da allenatore. L’esperienza al Milan Futuro è stata importante per accumulare esperienza in prima persona, confrontandosi con le difficoltà di un campionato professionistico e con la gestione di tanti giovani talenti.
Nonostante i risultati altalenanti, all’interno dell’ambiente rossonero Bonera ha lasciato una buona impressione dal punto di vista umano e professionale. Per questo motivo molti addetti ai lavori ritengono che possa presto ricevere una nuova opportunità.
La Pro Vercelli, società storica del calcio italiano, potrebbe rappresentare il contesto ideale per proseguire il suo percorso di crescita. Un club ambizioso, con una tradizione importante e la volontà di costruire un progetto tecnico sostenibile basato sulla valorizzazione dei giovani.
Al momento non risultano trattative avanzate, ma il nome di Bonera sarebbe tra quelli monitorati con attenzione. Per i tifosi del Milan sarebbe interessante seguire da vicino il percorso di un altro ex rossonero che prova a costruirsi una carriera in panchina dopo aver scritto pagine importanti da calciatore con la maglia del Diavolo.