Il Milan è sempre più vicino a definire l’assetto tecnico della prossima stagione. Dopo settimane di valutazioni, incontri e candidature, la soluzione che starebbe prendendo forma porta a una coppia ben precisa: Ralf Rangnick nell’area sportiva e Oliver Glasner alla guida della prima squadra.

Secondo quanto riportato dal Quotidiano Sportivo, il tecnico austriaco sarebbe attualmente il candidato più accreditato per raccogliere l’eredità lasciata da Massimiliano Allegri. Un profilo che convince per esperienza internazionale, idee di gioco e capacità di lavorare all’interno di strutture moderne e ben organizzate. Proprio per questo motivo il suo nome avrebbe guadagnato posizioni nelle ultime ore.

L’eventuale arrivo di Glasner sarebbe strettamente collegato alla figura di Rangnick, destinato a diventare il punto di riferimento della nuova area tecnica rossonera. Il dirigente tedesco gode della piena fiducia di Gerry Cardinale, che lo considera l’uomo giusto per avviare una profonda riorganizzazione dopo una stagione caratterizzata da risultati deludenti e da numerose tensioni interne.

La candidatura di Glasner, però, non sarebbe l’unica sul tavolo. Sempre secondo il Quotidiano Sportivo, Zlatan Ibrahimovic continuerebbe a guardare con interesse a Mauricio Pochettino, allenatore che l’ex attaccante svedese apprezza particolarmente per esperienza e gestione del gruppo.

Al momento, tuttavia, la sensazione è che la pista Glasner sia quella più avanzata. L’allenatore del Crystal Palace avrebbe il profilo ideale per sposare una filosofia basata su intensità, organizzazione tattica e valorizzazione dei giovani, principi che da sempre caratterizzano anche il calcio di Rangnick.

Le prossime settimane saranno decisive, ma la direzione sembra ormai tracciata. Il Milan è pronto a voltare pagina e l’accoppiata Rangnick-Glasner appare oggi la soluzione più concreta per inaugurare il nuovo ciclo rossonero.