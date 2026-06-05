Il Milan su Ndour, ma la richiesta della Fiorentina spaventa i rossoneri

Cher Ndour sta attirando l’attenzione di diversi club italiani e tra questi ci sarebbe anche il Milan. Il centrocampista classe 2004, arrivato alla Fiorentina dal Paris Saint-Germain nel febbraio 2025, viene considerato uno dei giovani italiani più interessanti nel suo ruolo e il suo nome starebbe iniziando a circolare anche negli ambienti di mercato rossoneri.

Secondo quanto riportato da FiorentinaUno, la società viola non avrebbe alcuna intenzione di privarsi facilmente del giocatore e avrebbe già fissato una valutazione importante per eventuali pretendenti. La Fiorentina considera infatti Ndour un elemento centrale per il futuro e sarebbe pronta ad ascoltare offerte soltanto davanti a cifre particolarmente elevate, da circa 30 milioni.

Dal canto suo, il Milan continua a monitorare diversi profili per rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione. Ndour piace per caratteristiche fisiche, qualità tecniche e margini di crescita. A soli 21 anni può infatti ricoprire più ruoli nella mediana e rappresenta uno dei talenti più promettenti del panorama italiano.

Al momento non risultano trattative concrete tra i due club, ma l’interesse rossonero sarebbe reale. Molto dipenderà dalle strategie della Fiorentina, che dopo aver investito sul giocatore non sembra intenzionata a fare sconti.

Il nome di Ndour, dunque, potrebbe diventare uno dei temi di mercato delle prossime settimane. E il Milan osserva con attenzione l’evoluzione della situazione.