Le rivoluzioni societarie e tecniche non incidono soltanto sulle scelte relative all’allenatore. In casa Milan stanno cambiando anche molte strategie di mercato e alcuni obiettivi che sembravano concreti fino a poche settimane fa rischiano ora di allontanarsi definitivamente.

L’uscita di scena di Igli Tare e la conclusione dell’esperienza di Massimiliano Allegri hanno infatti modificato priorità e programmi. Tra i nomi che appaiono destinati a sfumare c’è quello di Leon Goretzka. Il centrocampista tedesco era stato accostato più volte ai rossoneri grazie alla sua esperienza internazionale e alle sue qualità di leadership, ma il nuovo corso societario sembra orientato verso profili differenti, più giovani e maggiormente in linea con una strategia di sostenibilità economica.

Un altro giocatore che difficilmente vestirà la maglia rossonera è Mario Gila. Il difensore spagnolo della Lazio era stato seguito con interesse negli ultimi mesi e rappresentava una delle opzioni per rinforzare il reparto arretrato. Tuttavia, le valutazioni tecniche sono cambiate e oggi il suo nome non figura più tra le priorità del club.

Discorso simile per Leonardo Spinazzola. L’esterno era stato indicato come una possibile occasione di mercato grazie alla sua esperienza e alla capacità di occupare tutta la fascia sinistra. Nelle ultime settimane, però, la situazione è cambiata sensibilmente. Il giocatore appare infatti sempre più vicino al rinnovo del contratto con il Napoli, scenario che di fatto allontana qualsiasi ipotesi legata al Milan.

Sono segnali chiari di come la società stia ridefinendo completamente la propria strategia. L’arrivo di nuove figure nell’area tecnica e la scelta del prossimo allenatore avranno inevitabilmente un peso importante nella costruzione della rosa.

Per questo motivo molti obiettivi accostati ai rossoneri negli ultimi mesi potrebbero uscire rapidamente dai radar. Goretzka, Gila e Spinazzola rappresentano soltanto i primi esempi di un mercato che sta cambiando direzione. Il Milan vuole aprire un nuovo ciclo e, con esso, cambieranno anche i protagonisti delle prossime trattative.