Tra i tanti dossier aperti in casa Milan c’è anche quello relativo a Mike Maignan. Il portiere francese, considerato per anni uno dei pilastri del progetto rossonero, potrebbe ritrovarsi al centro delle riflessioni di mercato dopo gli importanti cambiamenti che stanno interessando il club.

Secondo quanto riportato da MilanNews, l’uscita di scena di Igli Tare e la separazione da Massimiliano Allegri rischiano di modificare gli equilibri attorno all’estremo difensore. Entrambi, infatti, erano figure che apprezzavano particolarmente Maignan e che lo consideravano uno dei leader tecnici e carismatici da cui ripartire.

Con il nuovo corso societario e tecnico ormai alle porte, gli agenti del portiere starebbero monitorando attentamente la situazione. Non si parla di una cessione imminente, ma la sensazione è che il futuro del francese sia meno scontato rispetto a qualche mese fa.

A rendere tutto ancora più delicato c’è la mancata qualificazione alla Champions League. Un fattore che pesa sia dal punto di vista economico sia sotto l’aspetto delle ambizioni sportive. Maignan è nel pieno della maturità calcistica e potrebbe essere tentato dall’idea di trasferirsi in un club in grado di garantire la presenza costante nelle competizioni europee più prestigiose.

Il Milan, dal canto suo, continua a considerarlo un giocatore importante, ma davanti a un’offerta significativa potrebbe essere costretto a fare delle valutazioni. Soprattutto in un’estate che si preannuncia ricca di cambiamenti e nella quale il club dovrà trovare nuove risorse per finanziare la ricostruzione.

Le prossime settimane saranno decisive. Perché se fino a poco tempo fa la permanenza di Maignan sembrava quasi certa, oggi il suo futuro appare decisamente più aperto.